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南加華女患抑鬱症又罹癌 靠這麼做獲新生

記者王若然／聖蓋博即時報導
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68歲的徐艷珍通過幫助他人獲得新生。（徐艷珍提供）
68歲的徐艷珍通過幫助他人獲得新生。（徐艷珍提供）

聖蓋博市居民徐豔珍（Tina Chen）十年前患上了嚴重的抑鬱症，每天渾渾噩噩，在藥物的幫助下維持生活。然而禍不單行，幾年後，她又被檢查出了腎癌，並為此失去了一個腎。不過她在家人和醫生的鼓勵下，走出家門從事志願者活動，幫助他人也讓自己感受到了無比的快樂，並從志願者的角色中獲得了新的生命。

今年68歲的徐豔珍說，大約十年前，她因工作環境壓力等原因患上了嚴重的抑鬱症。她當時在洛杉磯市中心的一家銀行上班，工作的地方在39樓，她說「很想要跳下去。」為了對抗抑鬱症，她每天都靠藥物維持生活。不過藥物的副作用讓她每天躺在床上，有時甚至出現幻覺，有段時間連續四十多天沒有出過門。

事情的轉機始於返家的兒子。徐豔珍說，兒子從外地回來後，看到她說，「媽媽，你就像個殭屍一樣。」兒子在嚐了她的藥物後說，這是致幻藥。他把整瓶藥扔掉了，「我要你走出去。」在兒子的鼓勵下，徐豔珍從家附近的公園開始散步。在這裡，她遇到了鍛鍊身體的朋友，雖然開始很抗拒與他們一同鍛鍊、活動，但慢慢她可以走出家門，接受與其他人一起外出活動。

68歲的徐艷珍通過幫助他人獲得新生。（徐艷珍提供）
68歲的徐艷珍通過幫助他人獲得新生。（徐艷珍提供）

然而沒過多久，距今約六年前，徐豔珍被確診腎癌。她說，當時突然開始尿血，接著又有大量的血塊物質。到醫院一檢查發現腎上長了腫瘤。在醫生的建議下，她果斷接受了手術，將腎臟切除。

雖然又經歷了一次疾病的侵襲，但並沒有打倒徐豔珍，因為她逐漸走出家門，通過志願者活動，感受到了樂趣。她說，「慢慢越做越順，越做越開心。」最初，她是在聖蓋博的亞裔青少年中心擔任志願者，幫助「擺攤」，後來逐漸在樂活50+，非營利組織「基督教女青年會」多個地點的老人餐項目做志願者。如今，她共奉獻了約10年。

對他人的無私奉獻「治好」了徐艷珍的抑鬱症，也讓她從腎臟手術中恢復得很好。她雖然只有一個腎，但腎功能達52分，甚至比有基礎疾病，有兩個腎的普通人的腎功能總評分都高。她說，做志願者忙碌起來，根本沒時間想憂鬱症和腎病的問題；在幫助到一些比她還嚴重的病人時，就像一面鏡子警醒她，積極控制好自己的病情。

此外，徐艷珍還是一位關心政治的人。她多次為支持的市議員候選人奔走插牌，因她在社區活躍多年建立的人脈，成為候選人的保證票倉，因此，她說「很有成就感。」

徐艷珍（中間）獲得2025聖蓋博志願者。左一為聖蓋博市市長曼查卡。（曼查卡提供）
徐艷珍（中間）獲得2025聖蓋博志願者。左一為聖蓋博市市長曼查卡。（曼查卡提供）

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