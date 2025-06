「彷彿喪屍」走1小時才離場 華人分享音樂節血淚教訓

石女士為了靠近舞台欣賞偶像站在前排,因為太過擁擠,即便知道自己戒指掉地,也沒法彎腰撿起。(受訪者提供)

南加 備受矚目的音樂盛事「Heads in the Clouds」音樂節,日前在巴沙迪那的玫瑰碗 體育場登場,吸引大量以亞裔 為主的粉絲。居住洛杉磯縣的石女士,首次參與大型音樂節,雖然為童年偶像而踏入人海,但這一趟「雲端之旅」也讓她意識到:參加音樂節是需要精心準備的挑戰。

石女士笑言,她平時不追星,也極少參加演唱會,但這次因為有兩位從小喜愛的韓國藝人權志龍和女團2NE1登場,加上票價合理,便與朋友相約前往。她表示,演出真的很精采,但現場狀況比她預期更複雜。她丟了首飾,快結束時還差點暈倒。

石女士表示,整個行程從停車開始就充滿挑戰。音樂節有兩個停車區域,一個在場館北邊,一個在南邊,她因為出發前沒有做研究,就跟著導航,最終停在北側停車場,未料從車位走到主舞台,竟需近半小時,而南側停車場距離僅約10分鐘。在停車場,還有一些人騎著電動三輪車攬客,因為他們能將觀眾快速送到場館,但要價單程50美元,比停車費還貴不少。

散場後更是一段「煎熬」,石女士指出,當晚韓國知名歌手權志龍壓軸表演,大多觀眾在看完他的表演後同時離場。此外,場館的人群分流工作做得一般,提供給大眾的出口似乎僅有兩個,且部分路段狹窄,前進的速度特別慢,光是走出場館,就花了半小時。石女士形容,「大家像喪屍一樣慢慢擠出去」。離開場館後,又走了一段路才到停車場,上了車又遇上大堵車。從散場到開車上高速,花了差不多一小時,本來已經疲憊的身體,中途幾度感覺要暈倒。

她還分享一段讓她難忘的插曲:為了靠近舞台欣賞偶像演出,她與朋友跟著人群擠入前排,沒想到在人潮推擠與跳動中,一枚價值近100美元的戒指從手中滑落。「我能感覺它掉了,但人太多也不可能低頭去撿,怕造成危險。」事後她上網搜尋,發現不少觀眾在現場遺失物品,「有人甚至掉了卡地亞的手鍊,真的要小心。」

多次參加過該音樂節的華人樂迷Stella則分享「音樂節生存守則」。她建議,進場前務必上網查閱場館規定,了解可攜物品範圍,如是否限制包的尺寸、是否需要透明包等。對耗時較長的音樂節,她推薦攜帶充電寶、空水瓶、小毛毯等,方便長時間站立與補水。她還指出,來玫瑰碗最好戴口罩,因為這裡有部分沙地,人群走動會塵土飛揚。