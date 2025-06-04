「彷彿喪屍」走1小時才離場 華人分享音樂節血淚教訓

石女士為了靠近舞台欣賞偶像站在前排，因為太過擁擠，即便知道自己戒指掉地，也沒法彎腰撿起。（受訪者提供）

南加 備受矚目的音樂盛事「Heads in the Clouds」音樂節，日前在巴沙迪那的玫瑰碗 體育場登場，吸引大量以亞裔 為主的粉絲。居住洛杉磯縣的石女士，首次參與大型音樂節，雖然為童年偶像而踏入人海，但這一趟「雲端之旅」也讓她意識到：參加音樂節是需要精心準備的挑戰。

石女士笑言，她平時不追星，也極少參加演唱會，但這次因為有兩位從小喜愛的韓國藝人權志龍和女團2NE1登場，加上票價合理，便與朋友相約前往。她表示，演出真的很精采，但現場狀況比她預期更複雜。她丟了首飾，快結束時還差點暈倒。

石女士表示，整個行程從停車開始就充滿挑戰。音樂節有兩個停車區域，一個在場館北邊，一個在南邊，她因為出發前沒有做研究，就跟著導航，最終停在北側停車場，未料從車位走到主舞台，竟需近半小時，而南側停車場距離僅約10分鐘。在停車場，還有一些人騎著電動三輪車攬客，因為他們能將觀眾快速送到場館，但要價單程50美元，比停車費還貴不少。

散場後更是一段「煎熬」，石女士指出，當晚韓國知名歌手權志龍壓軸表演，大多觀眾在看完他的表演後同時離場。此外，場館的人群分流工作做得一般，提供給大眾的出口似乎僅有兩個，且部分路段狹窄，前進的速度特別慢，光是走出場館，就花了半小時。石女士形容，「大家像喪屍一樣慢慢擠出去」。離開場館後，又走了一段路才到停車場，上了車又遇上大堵車。從散場到開車上高速，花了差不多一小時，本來已經疲憊的身體，中途幾度感覺要暈倒。

她還分享一段讓她難忘的插曲：為了靠近舞台欣賞偶像演出，她與朋友跟著人群擠入前排，沒想到在人潮推擠與跳動中，一枚價值近100美元的戒指從手中滑落。「我能感覺它掉了，但人太多也不可能低頭去撿，怕造成危險。」事後她上網搜尋，發現不少觀眾在現場遺失物品，「有人甚至掉了卡地亞的手鍊，真的要小心。」

多次參加過該音樂節的華人樂迷Stella則分享「音樂節生存守則」。她建議，進場前務必上網查閱場館規定，了解可攜物品範圍，如是否限制包的尺寸、是否需要透明包等。對耗時較長的音樂節，她推薦攜帶充電寶、空水瓶、小毛毯等，方便長時間站立與補水。她還指出，來玫瑰碗最好戴口罩，因為這裡有部分沙地，人群走動會塵土飛揚。