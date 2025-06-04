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南加86歲名律師涉龐氏騙局 挪用客戶2000萬判刑7年3月

洛杉磯訊
前律師Tom Girardi 於2014年在洛杉磯法院外。 (美聯社檔案照)
前律師Tom Girardi 於2014年在洛杉磯法院外。 (美聯社檔案照)

根據「Pasadena Star-News」報導，南加州前知名律師吉拉迪（Tom Girardi）因長年侵吞客戶和解金，在其86歲生日當天，在洛杉磯聯邦法院被判處7年3個月徒刑。法院認定他涉入長達10年龐氏騙局，非法挪用近2000萬美元，並濫用律師職權，對弱勢受害者造成重大傷害。

聯邦地方法院法官史戴頓（Josephine Staton）指出，吉拉迪利用職務便利，大肆挪用客戶賠償金，資助自己與當時的妻子珍（Erika Jayne）奢華生活，包括私人飛機、高爾夫俱樂部等開支，「他把錢當成個人基金，揮霍無度。」根據判決，吉拉迪須在7月17日前向指定監獄報到執行刑期，並立即支付超過230萬美元賠償金予四名受害人。法官強調，吉拉迪即使患有中度失智症和其他健康問題，聯邦監獄有能力提供適當照護，無需留在養老機構。

助理檢察官派蒂（Scott Paetty）指出，吉拉迪不應因年邁或曾有名望而獲減刑，強調「成功詐騙犯也不該被寬貸。」庭訊期間，吉拉迪辯稱自己從未盜用任何人資金，聲稱所有人「最終都拿回該得錢」，但法官駁斥其說法，認為他詐欺手法有計畫、手段複雜，且對司法體系造成嚴重信任危機。

受害者之一魯伊高梅茲（Joe Ruigomez）曾在2010年天然氣爆炸中嚴重燒傷。他向法院作證時表示，吉拉迪代表其家人與太平洋瓦斯電力公司（Pacific Gas & Electric Co.）和解，實際賠償金額為5300萬美元，卻對家屬謊稱金額遠低，並長期拖延支付。魯伊高梅茲控訴：「我們本以為找到希望，卻被徹底欺騙與剝削。」

檢方原求處14年徒刑，最終法院以被告年事已高，酌情減為7年3個月，但認定其侵吞金額達1940萬美元。吉拉迪近年因健康問題居住橙縣海豹灘（Seal Beach）一家記憶照護設施，今年初前往北卡羅來納州聯邦設施接受心理評估。

吉拉迪創立律所「吉拉迪－基斯」（Girardi Keese）已2020年底倒閉，並與其個人同陷破產程序，債務超過5億美元。據加州律師公會表示，自他2022年被吊銷執照以來，已接獲逾200起客訴，內容包括挪用資金與拋棄委託人等嚴重違紀情形。同案中，律所前會計主管凱蒙（Chris Kamon）已於4月被判刑10年，並依協議繳回310萬美元贓款。凱蒙承認曾協助吉拉迪盜取律所及客戶資金。

吉拉迪過去曾以捍衛弱勢著稱，代表過多起知名案件，包括電影「永不妥協」（Erin Brockovich）改編的地下水污染案，以及2011年舊金山巨人隊球迷在道奇球場遭襲事件。如今，他的名字成為法律界貪腐與背信警訊的象徵。

加州 北卡羅來納州 道奇

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