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鮑爾溫公園遇害者華人姓氏 身後留有兩幼女

記者邵敏／鮑爾溫公園即時報導
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Darius Wong中槍倒地的位置，擺放著鮮花、水果、清香。（記者邵敏／攝影）
Darius Wong中槍倒地的位置，擺放著鮮花、水果、清香。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣鮑爾溫公園市5月31日發生兩死一傷的槍擊案，震驚當地社區。其中一名慘遭槍殺的無辜平民身分已證實，姓名Darius Wong，43歲，哈仙達岡（Hacienda Heights）居民，從姓氏看可能是華人

當局最新公布被害人姓氏Wong，在華人、越南人中都比較常見。案發現場，Wong中槍倒地的位置，擺放著鮮花、水果、以及幾柱點燃的清香，這是東方人紀念已逝親人特有的方式。附近地面上血跡斑斑，怵目驚心。

根據FOX報導，案發當天，一名成年男性受害者，後被確認為Darius Wong，身受致命槍傷，倒在朋友家門外的人行道上，他被緊急送往醫院後宣告死亡。被害人家屬在GoFundMe平台上指出，「他僅因為走在街上，去參加一個家庭聚會，就被殘忍地殺害。」

槍案發生在5月31日，22歲的嫌犯Eduardo Roberto Medina-Berumen持步槍射擊，導致Darius Wong、35歲的警察Samuel Riveros先後中槍身亡。據悉，這起槍案可能源於停車糾紛。家人指出，案發時，Wong把妻子、兩個孩子和嫂子送到聚會現場，然後把車停在幾個街區之外。「如果當時他的妻子和嫂子在身邊，她們也會成為受害者。」截止目前，當局尚未公布槍擊事件的起因。

被害人Wong是年幼孩子的父親，兩個女兒分別3歲和5歲。在親人的記憶中，他「心地善良，未來還有大好前途」。他的弟弟Victor在GoFundMe頁面上寫道，「他過早離開這個世界，而且以一種最無辜的方式，他根本不知道發生什麼。」弟弟指出，哥哥非常勤勞，深愛家人，他樂於助人，每天去Choc Orange Hospital上班，「我們為Darius尋求正義，沒有人應該經歷他所經歷的一切，在真相大白、確定責任之前，我們不會停止。」

在這起悲劇中，警察Samuel Riveros和同事案發第一時間趕往現場，位於605號高速公路以東的Filhurst Avenue大道4200號街區，調查槍擊事件。但在警匪對峙過程中，Riveros遭受槍擊，不幸殉職。

現場幾柱點燃的清香，這是東方人紀念已逝親人特有的方式。（記者邵敏／攝影）
現場幾柱點燃的清香，這是東方人紀念已逝親人特有的方式。（記者邵敏／攝影）
這起槍案可能源於停車糾紛。（記者邵敏／攝影）
這起槍案可能源於停車糾紛。（記者邵敏／攝影）
槍案現場位於Filhurst Avenue大道4200號街區。（記者邵敏／攝影）
槍案現場位於Filhurst Avenue大道4200號街區。（記者邵敏／攝影）
附近地面上血跡斑斑，非常醒目。（記者邵敏／攝影）
附近地面上血跡斑斑，非常醒目。（記者邵敏／攝影）

槍擊 華人 GoFundMe

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