包工拿錢後拖延、失蹤「前科」難查 消費者可以這麼做

許多針對承包商的投訴最終未被公開顯示在加州承包商州執照委員會（CSLB）公共資料庫，消費者要多方查詢。（CSLB官網）

理財網站「金錢智慧」報導，消費者在聘請承包商前，對其進行背景調查至關重要，然對加州 房主來說，查詢承包商的官方投訴紀錄卻不容易。根據NBC電視台報導，許多針對承包商的投訴最終未被公開顯示在加州承包商州執照委員會（California's Contractors State License Board，CSLB）公共資料庫中，導致消費者無法得到完整資訊。

房主桑扎（Steve Sonza）和妻子對這種缺乏透明度的情況感到憤怒。去年年初，他們聘請Anchored Tiny Homes時，在CSLB資料庫中找不到任何對該公司的投訴。然而，當他們支付20萬美元訂金後，該公司卻放棄該計畫。事後發現，已有數百名消費者對該公司提交類似投訴，「對消費者完全沒保障」桑扎說。

去年，加州CSLB收到多起針對該公司挪用客戶資金後卻未能完成工程投訴後，吊銷該公司執照。然即使執照被吊銷，CSLB公開資料庫中，仍僅顯示十條投訴紀錄。NBC 調查發現，該委員會實際上收到的投訴高達249條，但都未被公開。

前Anchored首席營運長佩斯（Chris Pace）告訴NBC，承包商可通過與不滿的消費者達成和解，讓投訴不被公開。他表示，「只要和解，投訴就會被撤銷，一切恢復正常。」當CSLB收到針對承包商的投訴時，只有在該委員會進行調查後，才會公開投訴紀錄。CSLB公共事務主管懷特（Katherine White）表示，委員會不會調查任何承包商與客戶以現金和解的投訴。正如她所說，州政府會「繼續處理」，但這也意味著消費者仍一無所知。

NBC估計，2020年至2024年期間，CSLB對至少1萬719起未經調查的投訴做結案處理，甚至包括一些涉及違法的案件，這些投訴同樣未顯示在公共資料庫中。懷特表示，CSLB目前正進行新的審計，以確定如何標記多次被投訴的承包商，避免消費者無法得到真正資訊。

儘管承包商投訴紀錄仍然有用，然僅依靠這些資料庫數據可能不夠，消費者最好透過其他管道進行查詢。除查看州執照委員會網站，還可在Better Business Bureau網站（https://www.bbb.org/）查詢投訴，透過谷歌 搜尋承包商名稱了解其聲譽。

消費者可詢問這些公司，查看他們實際作品，與其合作過的房主交談。也可詢問多家承包商以拿到不同估價，若某家承包商價格過低，可能是警訊。另外在支付款項前，確保簽署合同，詳細了解相關權益條款。而在加州，承包商最多只能要求支付1000美元預付款，最終款項需等到工作完成後才支付，消費者需避免完工前支付全額。