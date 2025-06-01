直擊╱速食巨擘麥當勞第一家店 在南加內陸

最早在聖伯納汀諾市的路邊麥當勞餐廳。（記者啟鉻／攝影）

提起美式快餐漢堡，許多華人 第一個想到的品牌就是「麥當勞 」（McDonald's ）。金色拱門標誌深入人心、快樂兒童餐陪伴無數人的童年。您是否知道，這個全球最大快餐連鎖巨擘，最初來自麥當勞兩兄弟在南加州內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）開設的一間路邊小餐廳。如今麥當勞最初店面早已不復存，但在原址，一家主題博物館迎接著各方來客探訪。

（影音來源：記者啟鉻）

博物館位於66號公路附近，14街與E街（ E Street）交匯處，這裡是麥當勞兄弟Richard和Maurice創立第一家McDonald's Barbeque Restaurant的地方。當時小小餐廳擁有約20名有穿著迷人服飾的汽車送餐女服務生。

Richard和Maurice1940年在聖伯納汀諾開設一家小餐廳後，1948年大膽改革營運流程，創造出Speedee Service System，以最簡單菜單、最快的服務滿足最多顧客，這也正是今日快餐業前身。當時餐廳菜單僅有漢堡、薯條和汽水，但製作速度超快、價格低廉，吸引大批家庭顧客與學生族群光顧，迅速成為當地人氣名店。

據博物館副館長卡伯拉爾（Ezra Cabral）介紹，館內展品包括早期麥當勞的菜單、餐具、制服與餐廳照片，早期Speedee吉祥物模型，這是麥當勞叔叔出現前的標誌，以及全球各地麥當勞玩具、兒童餐贈品、促銷紀念品，復古漢堡機、奶昔攪拌器、老式炸薯條機等，還有後期加入並開始加盟店的克洛克（Ray Kroc）推廣特許經營相關文件等。博物館由民間機構、炸雞連鎖公司Juan Pollo Chicken創辦人、美籍日裔企業家大倉（Albert Okura）1998年接手維護，他也是快餐文化熱情參與和收藏者。

麥當勞開始引入加盟觀念在上世紀50年代中期。當時奶昔機銷售員克洛克注意到麥當勞兄弟竟一次購買八台奶昔機，於是親自前往考察後，提議將品牌透過加盟制度擴展至全美，並於1955年成立McDonald's System, Inc.，開出第一家加盟店。克洛克秉持標準化、制度化、快速複製原則，堅持總部掌控供應鏈與品質監管。更於1961年買下麥當勞兄弟持股，正式掌握品牌營運主導權。他曾說︰「我賣的不是漢堡，是一套經營模式。」