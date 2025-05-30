蒙市新明信片壁畫亮相 融合多元文化與社區記憶

「來自蒙特利公園的問候」明信片風格壁畫座落於Garvey大道與Lincoln大道交界處的153號。(記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園市 近期完成市內最新公共藝術地標——大型明信片風格壁畫「來自蒙特利公園的問候」（Greetings from Monterey Park），座落於Garvey大道與Lincoln大道交界處的153號，成為社區新亮點，展現地方多元文化與歷史底蘊。

該壁畫由知名藝術家夫婦Victor Ving與Lisa Beggs創作，壁畫高達18呎，主色調為藍橘色，以懷舊明信片字母風格呈現「Greetings from Monterey Park CA」字樣，並融入在地代表性地標與文化景觀，如嘉偉牧場公園天文台（Garvey Ranch Park Observatory）、Cascades 公園瀑布與櫻花節，彰顯社區的豐富特色與文化多樣性。

Victor Ving表示：「我們希望創造出一件正向、永恆且能代表這座城市精神的作品。」來自紐約的他與來自俄亥俄州 的妻子Lisa Beggs自2015年起展開壁畫之旅，至今已於全美30個州創作逾70幅壁畫，足跡遍及紐約唐人街、阿拉斯加、德州與緬因州，為城市注入繽紛藝術能量。

蒙市市長吳紹榮指出，這次壁畫創作對他別具意義。他表示：「這個街區我開車經過無數次，現在看到這面牆成為城市中心的一部分，我感到很驕傲。」

此幅壁畫落成之際，恰逢蒙市建市109周年與亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），壁畫中也融入華人與日裔 文化元素，增添歷史與文化意涵。

值得一提的是，壁畫圖像經由公眾票選決定，展現出社區共同參與、文化認同與記憶傳承。吳紹榮表示：「我們遇到了很多本地藝術家，也希望這個項目能為他們帶來更多創作機會。這是一個合作與共創的開始，也期待能為城市帶來更多公共藝術。」