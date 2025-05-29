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胡仕新獲任河濱加大校長 勉勵學生教育帶來無限可能

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
河濱加大（UCR）新任校長胡仕新。（UCR提供）
河濱加大（UCR）新任校長胡仕新。（UCR提供）

加州大學理事會28日一致通過任命喬治亞大學學術事務資深副校長華裔胡仕新（Jack Hu）為河濱加大分校（UCR）第10任校長，將於7月15日正式就任。

據UCR提供消息。胡仕新獲任校長後，不僅是該校首位亞裔校長，也是繼1979年至1984年由Tomás Rivera擔任校長後，第二位少數族裔領導人，象徵著UCR多元化與包容性的重大突破。

胡仕新出生於中國湖南省，曾就讀天津大學並取得學士學位。隨後赴美深造，在密西根大學完成機械工程碩士與博士學位。胡仕新表示，他是家中第一位大學畢業生，憑藉勤奮和堅持從困難中突圍。他表示：「教育改變人生的力量是我親身的經歷和見證，40年前初抵美國時，從未想過有朝一日能領導這樣一所頂尖學府。我希望我的故事，能夠激勵更多學生相信教育可以帶來無限可能。」

加州大學校長Michael Drake讚揚胡仕新博士在多所頂尖公立研究型大學的傑出貢獻，尤其在推動學術創新、增加學生及教職員發展機會上成效卓著，為校園與社區帶來深遠影響。他說，胡博士具備卓越的學術專業與協作領導能力，必將帶領UCR在誠信與使命感下邁向新里程。

胡仕新2019年起任喬治亞大學教務長，之前曾在密西根大學擔任科研副校長，以及工程學院的學術與研究副院長，擁有豐富的管理經驗與跨領域合作能力。他對跨文化交流與多元包容有深刻理解，將為UCR注入更多創新能量。

新任UCR校長胡仕新對未來充滿期待，他表示將攜手校內師生與當地社區，推動UCR成為更具國際影響力的頂尖公立研究型大學。「我非常期待與大家合作，透過教育改變加州、全美及世界各地人民的生活。教育是打開未來之門的鑰匙，我願與全校師生一同努力，打造更美好的明天。」

加州大學 亞裔 華裔

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