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聖伯納汀諾縣博覽會 台美商會設攤推廣台灣文化

聖伯納汀諾訊
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台美商會在聖伯納汀諾縣博覽會擺攤推廣台灣文化地理。（聖伯納迪諾縣台美商會）
台美商會在聖伯納汀諾縣博覽會擺攤推廣台灣文化地理。（聖伯納迪諾縣台美商會）

聖伯納汀諾縣博覽會（San Bernardino County Fair）5月24日至26日盛大舉行，該縣台美商會於博覽會上設立推廣攤位，熱情介紹台灣文化與地理環境，吸引眾多參觀民眾駐足參與。

此次台灣文化推廣活動由聖伯納汀諾縣台美商會和聖伯納汀諾州立大學（Cal State San Bernardino）的學生共同舉辦，透過地圖講解，幫助參觀者認識台灣在東亞的重要地理位置，並深入了解台灣各地的特色與文化。

活動攤位佈置鮮明，並設有互動展板與台灣主題小物。主持人特別介紹印有台灣標誌的T-shirt，以音樂帶動現場氣氛，向民眾介紹台灣的多元文化、流行音樂及節慶特色，獲得熱烈迴響。

聖伯納迪諾縣台美商會會長楊怡文（Yvonne Yang）表示，該活動旨在促進當地社區對台灣的了解與交流，並期望未來能與更多教育機構與在地社團合作，持續推動文化外交與認同建構。本次活動不僅成功讓當地居民對台灣留下深刻印象，也展現出台美社區團結合作的精神與實力。

現場民眾反應熱烈，有些人20年前曾經到訪台灣，有些是曾經過境台灣，有些是朋友的伴侶來自台灣，透過地圖對台灣地區觀光與美食再度產生興趣，計劃近期到台灣旅遊。

在聖伯納汀諾縣博覽會上，台美商會擺攤向訪客推廣台灣文化。（聖伯納迪諾縣台美商會）
在聖伯納汀諾縣博覽會上，台美商會擺攤向訪客推廣台灣文化。（聖伯納迪諾縣台美商會）
卡通鴨在聖伯納汀諾縣博覽會攤位上推廣台灣文化引人注目。（聖伯納迪諾縣台美商會）
卡通鴨在聖伯納汀諾縣博覽會攤位上推廣台灣文化引人注目。（聖伯納迪諾縣台美商會）
台美商會代表在聖伯納汀諾縣博覽會攤位上，向訪客熱情推廣台灣文化。（聖伯納迪諾縣台...
台美商會代表在聖伯納汀諾縣博覽會攤位上，向訪客熱情推廣台灣文化。（聖伯納迪諾縣台美商會）

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