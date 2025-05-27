搬家十次仍無落腳處 伊頓野火災民盼政府租屋救急

趙美心呼籲加強聯邦、州與地方政府的協調合作，動用更多災後住房資源，讓所有災民獲得實際援助。（記者朱敏梓/攝影）

伊頓野火（Eaton Fire）發生五個月以來，仍有不少災民無法獲得穩定的臨時或長期住房。聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）於27日（周二）上午在艾塔迪那市（Altadena）圖書館社區活動室舉行記者會，說明稍早與政府部門及非營利團體召開的圓桌會議成果，呼籲加強聯邦、州與地方政府的協調合作，動用更多災後住房資源，讓所有災民獲得實際援助。

趙美心表示，儘管聯邦緊急事務管理局（FEMA）已迅速核發1億3200萬美元災後援助款項，其中4000萬專用於住房協助，仍有許多災民因找不到願接受補助的房東，或因信用與收入門檻無法通過審查，即使已多次搬遷，仍處於不穩定的生活狀態。「有災民甚至搬了九、十次，仍找不到落腳處，這是不應該發生的事，」她強調，「我們不能讓人們在創傷與悲痛中，還要為基本居住權奔波。」

她指出，當前最大問題之一是FEMA雖提供租屋補助金，但並未保證災民能夠順利找到願意接受補助的出租單位。「房市競爭激烈、房租昂貴，加州 原本就面臨住房危機，而這些困難更讓災民難以承擔，即使有補助，也難以找到可以入住的地方。」

為此，趙美心已向FEMA提出明確質詢，要求對「直接租賃」方案進行評估。該方案可由FEMA成為房東的主要承租方，再將單位分租給有需要的災民，協助他們避開繁瑣的市場租賃流程。「FEMA表示目前沒有足夠的租屋需求資料，因此無法啟動該方案，」她說道，「但我們與多個社區組織合作，手上有大量資料可以提供佐證。這些資料應該成為制定政策的依據。」

她進一步表示，必須強化個案管理制度，協助災民完成補助申請流程、尋找適合房源，避免再有人從系統中掉隊。「我們不能放棄任何一項可行的工具，政府應動用所有手段，保障每一位居民的基本生存需求。」

當地多家非營利機構與住房倡導團體也出席記者會，指出現行系統存在重大落差。Greenline Housing、My Tribe Rise、Day One、Neighborhood Housing Services等機構表示，雖然部分房源表面上仍屬「空置」，但因信用分數、收入證明等條件設限，災民難以符合資格。「有屋不等於可住」，他們呼籲政府儘速啟動直接租賃計畫，由政府機構出面與房東簽約，再將住宅分租給災民，繞過市場障礙。

「目前FEMA尚未承諾啟動直接租賃，我們必須持續向其施壓，」趙美心指出。她承諾將致函FEMA，要求其全面檢視災後住房選項，包括直接租賃與個案管理強化，並彙整基層團體所蒐集的實際需求資料，補足FEMA所謂「缺乏量化證據」的理由。

與會代表補充，許多組織手中早有詳細災民名單與迫切住房需求紀錄，只待官方整合採用。Greenline代表Jasmine分享，他們曾透過與整棟公寓簽署主承租合約的模式，讓符合條件的災民以可負擔的租金 入住，成功縮短安置時間。她指出：「這個方法可以解決關鍵障礙，我們希望FEMA與CalOES參考並推廣。」