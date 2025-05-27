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搬家十次仍無落腳處 伊頓野火災民盼政府租屋救急

記者朱敏梓／艾塔迪那市即時報導
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趙美心呼籲加強聯邦、州與地方政府的協調合作，動用更多災後住房資源，讓所有災民獲得實際援助。（記者朱敏梓/攝影）
趙美心呼籲加強聯邦、州與地方政府的協調合作，動用更多災後住房資源，讓所有災民獲得實際援助。（記者朱敏梓/攝影）

伊頓野火（Eaton Fire）發生五個月以來，仍有不少災民無法獲得穩定的臨時或長期住房。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）於27日（周二）上午在艾塔迪那市（Altadena）圖書館社區活動室舉行記者會，說明稍早與政府部門及非營利團體召開的圓桌會議成果，呼籲加強聯邦、州與地方政府的協調合作，動用更多災後住房資源，讓所有災民獲得實際援助。

趙美心表示，儘管聯邦緊急事務管理局（FEMA）已迅速核發1億3200萬美元災後援助款項，其中4000萬專用於住房協助，仍有許多災民因找不到願接受補助的房東，或因信用與收入門檻無法通過審查，即使已多次搬遷，仍處於不穩定的生活狀態。「有災民甚至搬了九、十次，仍找不到落腳處，這是不應該發生的事，」她強調，「我們不能讓人們在創傷與悲痛中，還要為基本居住權奔波。」

她指出，當前最大問題之一是FEMA雖提供租屋補助金，但並未保證災民能夠順利找到願意接受補助的出租單位。「房市競爭激烈、房租昂貴，加州原本就面臨住房危機，而這些困難更讓災民難以承擔，即使有補助，也難以找到可以入住的地方。」

為此，趙美心已向FEMA提出明確質詢，要求對「直接租賃」方案進行評估。該方案可由FEMA成為房東的主要承租方，再將單位分租給有需要的災民，協助他們避開繁瑣的市場租賃流程。「FEMA表示目前沒有足夠的租屋需求資料，因此無法啟動該方案，」她說道，「但我們與多個社區組織合作，手上有大量資料可以提供佐證。這些資料應該成為制定政策的依據。」

她進一步表示，必須強化個案管理制度，協助災民完成補助申請流程、尋找適合房源，避免再有人從系統中掉隊。「我們不能放棄任何一項可行的工具，政府應動用所有手段，保障每一位居民的基本生存需求。」

當地多家非營利機構與住房倡導團體也出席記者會，指出現行系統存在重大落差。Greenline Housing、My Tribe Rise、Day One、Neighborhood Housing Services等機構表示，雖然部分房源表面上仍屬「空置」，但因信用分數、收入證明等條件設限，災民難以符合資格。「有屋不等於可住」，他們呼籲政府儘速啟動直接租賃計畫，由政府機構出面與房東簽約，再將住宅分租給災民，繞過市場障礙。

「目前FEMA尚未承諾啟動直接租賃，我們必須持續向其施壓，」趙美心指出。她承諾將致函FEMA，要求其全面檢視災後住房選項，包括直接租賃與個案管理強化，並彙整基層團體所蒐集的實際需求資料，補足FEMA所謂「缺乏量化證據」的理由。

與會代表補充，許多組織手中早有詳細災民名單與迫切住房需求紀錄，只待官方整合採用。Greenline代表Jasmine分享，他們曾透過與整棟公寓簽署主承租合約的模式，讓符合條件的災民以可負擔的租金入住，成功縮短安置時間。她指出：「這個方法可以解決關鍵障礙，我們希望FEMA與CalOES參考並推廣。」

趙美心也提到，因全國災後應變資源面臨預算削減，她正與國會同僚積極爭取額外80億至400億美元的災後補助資金，以支援長期重建工作。「但這些努力不能等。現在我們談的是人們今天、明天要住在哪裡，不能再拖下去了。」

趙美心與艾塔迪那市多家非營利機構與住房倡導團體共同出席記者會。（記者朱敏梓/攝影...
趙美心與艾塔迪那市多家非營利機構與住房倡導團體共同出席記者會。（記者朱敏梓/攝影）

趙美心 加州 租金

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