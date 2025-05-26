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一面國旗引發死亡威脅 南加路怒男揚言「我要殺了你」

洛杉磯訊
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該路怒男下車對賈斯汀破口大罵。（圖片來自KTLA電視台）
該路怒男下車對賈斯汀破口大罵。（圖片來自KTLA電視台）

在南加州瑞西達（Reseda）地區，一名伊朗裔美國男子因車內擺放以色列國旗，以表達對猶太友人與家人的支持，成為仇恨反猶言論的攻擊對象，對方更揚言要「殺了他」。整起事件被行車紀錄器全程拍下，震驚社區。

事發於5月22日，受害者賈斯汀（Justin）表示，當時他獨自一人在車內，突遭另一名司機無端辱罵與威脅，對方搖下車窗，毫無預警地對他喊出死亡威脅：「I'm going to f****** kill you」。

行車紀錄影像顯示，該名司機駕著Kia車輛超車至賈斯汀的特斯拉車輛前方，並猛踩煞車，導致賈斯汀車內緊急煞車系統被啟動，險些遭後方車輛追尾。

接著，Kia駕駛下車，持手機疑似準備錄影，並對賈斯汀破口大罵，咒罵他是「一個懦夫」，揚言「我要當著所有人的面揍你，聽懂沒？」並朝賈斯汀的車吐口水，怒斥他「不是美國人」，還說「滾回你的國家去，你這個猶太復國主義。」

就在這起駭人的仇恨路怒事件發生的前一日，華府發生針對以色列使館人員的槍擊案。5月21日，兩位即將訂婚的年輕情侶、皆為以色列大使館成員，在華府猶太博物館外遭槍擊身亡。該名槍手已被逮捕，聯邦調查人員認定這是一起有針對性的恐怖行動。

賈斯汀認為，這類反猶事件日益增加，他強調表達團結與推動對話的重要性。「我很願意邀請那位攻擊我的人，或是像他一樣的人，一起來辯論這場戰爭的正當性。我們可以儘可能地客觀、承認自己的偏見，試著透過理性對話找出真相，這樣我們才不會對鄰居感到陌生、不至於妄下定論，並自以為正義地對可能是猶太人的人展現公然偏見。」

賈斯汀已向警方報案，該事件目前從仇恨犯罪方向調查。不過截至目前，涉案男子尚未被逮捕或確認身分。

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