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派對擾民屢教不改 小心房屋被接管

編譯陳盈霖／即時報導
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位惠提爾山頂一處住宅經常舉行深夜派對，鄰居不堪其擾。（NBC 4）
位惠提爾山頂一處住宅經常舉行深夜派對，鄰居不堪其擾。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，惠提爾（Whittier）山頂一棟能俯瞰城市景觀的住宅，因頻繁舉辦深夜派對，鄰近居民不勝其擾。這些活動經常在社交媒體上宣傳，吸引數百人參加，惠提爾市府不得不採取多項措施，試圖控制情況，最終法官出手，任命第三方接管人控制該房產。

事發房屋在Summit Drive 14000號，當地居民表示，兩年多來，此問題不斷困擾他們。在此期間，警方多次前往該住處對屋主開罰，仍不足以阻止房主舉辦派對。為解決此問題，惠提爾市府去年夏天向法院申請禁令，試圖結束該住宅的派對活動。2024年7月，法院頒布初步禁令，明確禁止開派對，但房主仍多次違反禁令。市長維納特里（Joe Vinatieri）說，初步禁令寫得很清楚：「禁止派對」，「那麼結果呢？派對還是照常舉行。」

市府並未退縮，繼續提告，直至洛縣一位法官任命接管人控制該處房產。維納特里說，相信接管人會進駐，負責確保該房屋不再舉辦派對。「這不僅關乎鄰近住家的寧靜，也涉及城市安全問題」維納特里說，不舉辦大型派對後，該地人流會減少，災難發生機率也會隨之降低，有助控制潛在的火災等風險。「若派對進行時有人抽煙，或發生其他事怎麼辦？」他說，「為確保不會出現類似伊頓峽谷（Eaton Canyon）或寶馬山（Pacific Palisades）火災情況，這是關乎社區居民安全的重要措施。」

房屋屋主經常在社交媒體發布派對通知，吸引數百人參加。（NBC 4）
房屋屋主經常在社交媒體發布派對通知，吸引數百人參加。（NBC 4）

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