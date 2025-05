內陸華人公益藝術團 養老院義演同慶母親節

參與活動義工表揚群舞。(記者啟鉻/攝影)

南加 內陸天使之星公益藝術團24日慰問科洛那安養院,並與年長者們共慶母親節 。藝術團成員表演英文歌曲、民族舞蹈、集體舞、雙人舞、獨舞,還為老人們送上鮮花和禮品。參加活動華人 義工表示,參加母親節公益表演,不僅自己感動,也為耆老們帶來溫馨和快樂。

視頻:記者啟鉻拍攝

天使之星公益藝術團在創辦人Sally 王帶領下,十餘名表演者來到Corona Healthcare Center,與這裡的年長們共慶母親節。在近兩個小時活動中,他們表演了群舞、二人舞、獨舞以及獨唱,其中內陸聲樂教師胡靈和她的學生、年齡最小的Jerry Zhang分別演唱英文歌曲「Beautiful Dreamer」和「A Gift to You」。主持人之一王黎明也表演男生獨唱「Magic is the Moonlight」。馬連武、Jerry Zhu也分別演唱了中英文歌曲。義工們的精彩表演,贏得現場觀眾的熱烈掌聲。

Sally王表示,該公益藝術團創辦以來,已在社區演出多場。胡靈是公益演出的熱心參與者,她就學於中國聲樂專業院校,畢業後從事獨唱。移居內陸後從事聲樂教學工作。她表示,奉獻公益很有意義,自己將來也會老去,也需要社會關懷,而每一次參加公益演出都是對心靈的洗禮和淨化。希望越來越多熱愛公益的人士加入,向社會每個角落傳遞愛與溫暖。

舞蹈表演者金桂花在活動中表演多個舞蹈,她說,參加公益藝術團逾一年時間,雖然表演舞蹈節目很多,但不覺得累,心中很快樂。現在社會上年長者、孩童都需要獲得關懷和幫助,能幫到他們就很開心。