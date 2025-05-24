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內陸華人公益藝術團 養老院義演同慶母親節

記者啟鉻／科洛那即時報導
參與活動義工表揚群舞。（記者啟鉻／攝影）
參與活動義工表揚群舞。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸天使之星公益藝術團24日慰問科洛那安養院，並與年長者們共慶母親節。藝術團成員表演英文歌曲、民族舞蹈、集體舞、雙人舞、獨舞，還為老人們送上鮮花和禮品。參加活動華人義工表示，參加母親節公益表演，不僅自己感動，也為耆老們帶來溫馨和快樂。

視頻：記者啟鉻拍攝

天使之星公益藝術團在創辦人Sally 王帶領下，十餘名表演者來到Corona Healthcare Center，與這裡的年長們共慶母親節。在近兩個小時活動中，他們表演了群舞、二人舞、獨舞以及獨唱，其中內陸聲樂教師胡靈和她的學生、年齡最小的Jerry Zhang分別演唱英文歌曲「Beautiful Dreamer」和「A Gift to You」。主持人之一王黎明也表演男生獨唱「Magic is the Moonlight」。馬連武、Jerry Zhu也分別演唱了中英文歌曲。義工們的精彩表演，贏得現場觀眾的熱烈掌聲。

Sally王表示，該公益藝術團創辦以來，已在社區演出多場。胡靈是公益演出的熱心參與者，她就學於中國聲樂專業院校，畢業後從事獨唱。移居內陸後從事聲樂教學工作。她表示，奉獻公益很有意義，自己將來也會老去，也需要社會關懷，而每一次參加公益演出都是對心靈的洗禮和淨化。希望越來越多熱愛公益的人士加入，向社會每個角落傳遞愛與溫暖。

舞蹈表演者金桂花在活動中表演多個舞蹈，她說，參加公益藝術團逾一年時間，雖然表演舞蹈節目很多，但不覺得累，心中很快樂。現在社會上年長者、孩童都需要獲得關懷和幫助，能幫到他們就很開心。

主持人、獨唱演員王黎明說，年初加入藝術團，一直希望奉獻公益。此次與安養院長者們共慶母親節，心裡也很感動。雖然父母都已故去，能為年長者們送上歡樂和溫馨，自己也很快樂。

參加表演的專業級歌唱演員胡靈。（記者啟鉻／攝影）
參加表演的專業級歌唱演員胡靈。（記者啟鉻／攝影）
年齡最小表演者Jerry Zhang。（記者啟鉻／攝影）
年齡最小表演者Jerry Zhang。（記者啟鉻／攝影）
二人舞蹈。（記者啟鉻／攝影）
二人舞蹈。（記者啟鉻／攝影）
公益藝術團成員與部分觀眾合影。（記者啟鉻／攝影）
公益藝術團成員與部分觀眾合影。（記者啟鉻／攝影）

母親節 南加 華人

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