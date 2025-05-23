南加愛迪生賠付8250萬 山貓野火訴訟案和解

2020年9月的山貓野火。（洛杉磯縣消防局）

美國司法部 （Department of Justice）23日發布消息，南加州 愛迪生電力公司（以下簡稱SCE）同意支付8250萬美元和解2020年「山貓野火」一案。該案是由聯邦起訴的，金額最大的野火和解案。聯邦代表美國林業服務局（U.S. Forest Service）提起訴訟，向SCE對這場野火造成的損失索賠。

山貓野火發生於2020年9月，這場火災燃燒了11萬4000英畝（約175平方英里）的土地、森林，其中有10萬英畝位於天使國家公園。

美國聯邦檢察官Bill Essayli表示，「這項破紀錄的對SCE的和解案很有意義，這是對撲滅山貓野火過程中造成的納稅人經濟損失以及公共土地資源損失的彌補。」「我的辦公室將對任何撲滅野火產生的費用以及對國家森林環境、資產造成的損失努力尋求彌補。」

聯邦檢察官辦公室2023年9月代表美國林業服務局，對SCE以及「設施樹木服務」公司（Utility Tree Service）提起訴訟，尋求在撲滅山貓野火中產生的費用補償以及火災對天使國家公園造成的損害賠償。

聯邦檢察官辦公室在訴訟中表示，由於SCE沒有合理地維護樹木，其樹木維護承包商接觸了電線，引發了火災。山貓野火發生於2020年9月6日，對公共土地造成了極大損害。火災導致100多英里範圍內的健行步道、露營地關閉數年；對該地區生態、野生動物棲息地造成致命損害。

SCE同意在簽署該訴訟和解案的60天內支付8250萬美元，簽署日為5月14日。在該和解案基礎上，SCE不承認有任何錯誤。

美國林業服務局西南地區執行局長Jason Kuiken表示，「這些和解賠款對於野火之後土地的恢復很重要。」