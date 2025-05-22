內陸空軍基地附近突發大火 塑膠管材燃燒數十車輛受損

內陸馬區空軍後備基地附近工廠22日上午突發大火。（居民提供）

南加 內陸河濱縣馬區空軍後備基地（March Air Reserve Base）南側一間塑膠製品工廠，22日上午突發大火，造成多輛車受損，火勢一度威脅周邊商業建築，導致道路封閉，火勢現已控制。

據The Press-Enterprise報導，火警發生在當日上午11時剛過，地點位於哈雷諾克斯大道（Harley Knox Boulevard ）與派特森街（Patterson Avenue）交界處，靠近215號公路東側。河濱縣消防局接獲通報後，立即派遣多輛消防車趕赴現場。

據了解，火勢是從工廠旁堆放的大量塑膠管材燃起，迅速延燒至空地及道路，燃燒區域約一個街區。初期估計約有50輛車遭毀，但當局隨後表示，實際受損車數量可能較少，具體數字尚待統計。

消防人員表示，火勢自上午11點55分被成功控制，當時大火已接近全面撲滅。在火災蔓延過程中，有三至四棟商業建築受到威脅，但最終未受損。

此次撲救行動由河濱縣消防局主導，並獲得馬區空軍基地消防隊、河濱市消防局及應急單位支援。為確保民眾安全，警方封閉了哈雷諾克斯大道自215號公路至奧蘭德路（Oleander Avenue）間雙向路段。

儘管未發布撤離命令，當局仍要求鄰近商戶員工就地避難。起火原因仍在調查中，但初步跡象顯示，可能與電力變壓器故障有關。南加州 愛迪生電力公司技術人員已至現場，正在檢修與安全評估。