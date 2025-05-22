我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年期美債殖利率觸一年半新高 美股收盤持平

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

內陸空軍基地附近突發大火 塑膠管材燃燒數十車輛受損

記者啟鉻／河濱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內陸馬區空軍後備基地附近工廠22日上午突發大火。（居民提供）
內陸馬區空軍後備基地附近工廠22日上午突發大火。（居民提供）

南加內陸河濱縣馬區空軍後備基地（March Air Reserve Base）南側一間塑膠製品工廠，22日上午突發大火，造成多輛車受損，火勢一度威脅周邊商業建築，導致道路封閉，火勢現已控制。

據The Press-Enterprise報導，火警發生在當日上午11時剛過，地點位於哈雷諾克斯大道（Harley Knox Boulevard）與派特森街（Patterson Avenue）交界處，靠近215號公路東側。河濱縣消防局接獲通報後，立即派遣多輛消防車趕赴現場。

據了解，火勢是從工廠旁堆放的大量塑膠管材燃起，迅速延燒至空地及道路，燃燒區域約一個街區。初期估計約有50輛車遭毀，但當局隨後表示，實際受損車數量可能較少，具體數字尚待統計。

消防人員表示，火勢自上午11點55分被成功控制，當時大火已接近全面撲滅。在火災蔓延過程中，有三至四棟商業建築受到威脅，但最終未受損。

此次撲救行動由河濱縣消防局主導，並獲得馬區空軍基地消防隊、河濱市消防局及應急單位支援。為確保民眾安全，警方封閉了哈雷諾克斯大道自215號公路至奧蘭德路（Oleander Avenue）間雙向路段。

儘管未發布撤離命令，當局仍要求鄰近商戶員工就地避難。起火原因仍在調查中，但初步跡象顯示，可能與電力變壓器故障有關。南加州愛迪生電力公司技術人員已至現場，正在檢修與安全評估。

南加 加州 Boulevard

上一則

得寸進尺？State Farm房屋保費才剛獲准漲17% 又提30%

下一則

長榮航空 擴充美國到台灣航線

延伸閱讀

世華婦女企管協會大洛杉磯分會 捐消防局洗烘衣設備

世華婦女企管協會大洛杉磯分會 捐消防局洗烘衣設備
灣區本周高溫上看逾90℉ 火災風險提高

灣區本周高溫上看逾90℉ 火災風險提高
河濱縣艾辛諾湖 新居民區開發中

河濱縣艾辛諾湖 新居民區開發中
79歲長者遭劫車拖行致死 29歲嫌犯河濱縣落網

79歲長者遭劫車拖行致死 29歲嫌犯河濱縣落網
聖蓋博消防局開放日 好吃好玩千人參與

聖蓋博消防局開放日 好吃好玩千人參與
內陸莫瑞諾谷、勝利谷市 獲永續發展建設獎

內陸莫瑞諾谷、勝利谷市 獲永續發展建設獎

熱門新聞

秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
床蝨侵襲後，需進行深度清潔。（路透）

進飯店房間務必先做這事 行李箱暫不放地毯上

2025-05-21 13:43
屋崙華裔混血三胞胎姊妹同一天同所大學畢業，不但獲得的學位相同，還將進入同一家公司就職。（電視新聞截圖）

華裔3胞胎從上學到就業 人生軌跡驚人相似

2025-05-19 22:46
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」
19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招
訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執