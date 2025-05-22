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星宇全新主題航班28日啟航 Snoopy引領粉絲追夢

洛杉磯訊
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星宇航空將於5月28日至12月31日期間，從亞洲航線拓展至全球航線（洛杉磯、安大略出發航班除外）隆重推出PEANUTS主題航班全新系列合作。（星宇航空提供）
星宇航空將於5月28日至12月31日期間，從亞洲航線拓展至全球航線（洛杉磯、安大略出發航班除外）隆重推出PEANUTS主題航班全新系列合作。（星宇航空提供）

星宇航空日前宣布，延續去年廣受好評的PEANUTS主題航班，將於5月28日至12月31日期間，從亞洲航線拓展至全球航線（洛杉磯、安大略出發航班除外）隆重推出全新系列合作，為旅客帶來更多驚喜與歡樂的飛行體驗。

適逢花生漫畫PEANUTS問世75周年，星宇航空再度與PEANUTS攜手合作，並擴大主題航班的服務范圍。合作主題也從去年的「天際飛行」（Sky Adventure），躍升至「星際漫遊」（Snoopy is Shooting for the Stars）。 這一概念為充滿奇思妙想的史努比Snoopy設定更高遠的夢想與目標，他將戴上太空頭盔，躍入璀璨星河，引領粉絲們勇敢追逐夢想。主題航班將推出全新設計的PEANUTS主題登機證、行李吊牌、機上娛樂系統畫面、紙巾及紙杯等多款機上用品。此外，星宇小舖也將陸續推出獨家聯名商品，邀請旅客與Snoopy一同展開精彩的宇宙遨遊之旅。

星宇航空表示，2024年首次推出的PEANUTS主題航班一經亮相，即引發熱烈迴響。 身著星宇航空制服的花生漫畫經典角色們，出現於各式機上用品中，其可愛形象深受旅客喜愛。 為期五個月的限定航班，不僅在台灣掀起熱潮，更吸引眾多海外旅客專程前來體驗。 為回應廣大旅客的熱情支持，Snoopy主題航班今年將再次啟航，帶來超過十項重新設計的主題備品。從旅客辦理登機開始，便能沉浸在PEANUTS漫畫的宇宙探險氛圍中。今年度的主題航班不僅航線更廣，活動時間也延長至七個月，從初夏持續至2025年底，期望能讓更多旅客體驗Snoopy的經典魅力。

今年的主題備品有別於去年的繽紛航空設計，改以宇宙藍與星光金為主色調，融合星際主題與探險精神。 登機證共有四款設計供旅客收藏。此外，為滿足小小飛行家們的期待，星宇航空將於夏季起推出限量的兒童專屬玩具包。這款Snoopy主題的可愛絨毛玩具包內含望遠鏡、手帕及卡牌遊戲組，陪伴孩子們度過愉快的機上時光。外袋亦可作為日常使用的小提袋，讓Snoopy時時刻刻陪伴在小朋友左右。

星宇航空與PEANUTS聯名系列商品亦將自5月起陸續上市，旅客可於機上免稅品、星宇小舖、台灣的7-Eleven門市及PEANUTS快閃店購得。

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