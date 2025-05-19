90後中國富豪狂砸千萬美金 只為和川普吃頓晚餐

據報導，孫宇晨代號為「SUN」的錢包高居川普幣首位，市值約1790萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(Pexels)

中國億萬富豪孫宇晨（Justin Sun）再次成為新聞焦點，他狂砸1790萬美元 ，只為參加川普 總統22日的支持者晚宴活動。這位90後年輕華人富豪，是加密貨幣 公司波場（TRON）創始人，曾以約1億4000萬美元收購總部位於加州 的BitTorrent公司。

根據多家媒體綜合報導，川普22日的迷因幣（Memecoin）晚宴嘉賓名單逐漸揭曉。為搶得晚宴席位，全球加密貨幣投資者砸下高達約1億4800萬美元，其中持幣最多的就是孫宇晨。雖然晚宴獲選者大多匿名，被區塊鏈假名掩蓋，但一個代號為「SUN」的錢包高居持幣排行榜首位，內含市值約1790萬美元的川普幣，該錢包的擁有者正是孫宇晨。

孫宇晨出生於1990年，擁有北京大學歷史學士、賓州大學東亞研究碩士，他是一位名副其實的「幣圈風雲人物」。2017年創辦TRON，同時推出TRX加密貨幣並發行；2018年收購加州BitTorrent公司，後改名為Rainberry，並推出BTT加密貨幣。此外，他也是加密貨幣交易所Poloniex和HTX（原Huobi）關鍵人物。

孫宇晨曾被富比世雜誌報導形容「年輕、充滿爭議、擁有龐大財富」，在區塊鏈產業領域以作風大膽、手段顛覆傳統聞名。他行事高調，一直是新聞焦點，曾斥資620萬美元，買下一根香蕉藝術作品並當眾食用。孫宇晨的區塊鏈平台TRON也受到過審查，加密貨幣分析公司TRM Labs最近發布一份報告顯示，2024年，TRON承載加密貨幣世界58%的非法活動，這一數字此後有所下降。盡管存在這些爭議，但孫宇晨在加密貨幣市場的實力，讓他成功躋身川普此次迷因幣晚宴，再次成為風雲人物。

據悉，22日晚宴受邀對象是持有足額「川普幣」（$TRUMP）的前220名投資人，其中前25名更可進入VIP接待會。除孫宇晨之外，晚宴另一位重要嘉賓是新加坡加密貨幣公司MemeCore匿名聯合創始人。MemeCore持有價值1750萬美元的「川普幣」，是這場競爭晚宴中的第二大持有者。