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錯裝遺體 還給錯屍穿親人衣服 家屬狀告南加殯儀館

洛杉磯訊
搞錯遺體，康普頓一戶家庭正在起訴當地一家殯儀館錯。（谷歌地圖截圖）
搞錯遺體，康普頓一戶家庭正在起訴當地一家殯儀館錯。（谷歌地圖截圖）

錯裝遺體！南加州康普頓（Compton）一戶家庭正在起訴當地一家殯儀館，指稱該殯儀館工作人員把錯誤的男子遺體放進棺材，並給他穿上他們親人的衣服。當家人向殯儀館工作人員提出質疑時，卻反被指責是他們自己弄錯了。

據KCAL報導，康普頓居民Amentha Hunt表示，當她到達當地的哈里森羅斯殯儀館，準備為她80歲的叔叔Otis Adkinson下葬時，發現棺材裡躺著的根本不是她叔叔，而是另一名男子。

Hunt說，躺在那裡的是一個穿著她叔叔衣服的男人。她看著他一直想，我的叔叔不可能變得這麼黑。

Hunt說，她向殯儀館工作人員反映後，工作人員最初不予理會，並聲稱棺材裡的人就是她叔叔。她向工作人員出示了她叔叔生前的照片，表示她叔叔的臉不可能變得那麼黑。在她的堅持下，工作人員才開始重新檢查。

Hunt說，她和家人在太平間等了三個小時才把這個錯誤糾正。目前還不清楚棺材裡穿著他叔叔西裝的屍體是誰。

Hunt的代表律師Elvis Tran表示，家屬們看到錯誤的屍體，而殯儀館卻否認錯誤，這是缺乏基本的護理標準。他表示，該殯儀館確實需要改進做法，不讓類似情況在發生在其他家庭身上。Hunt說，看到別人穿著她為叔叔挑選的西裝，她感到很難過。她的叔叔出生在曼菲斯（Memphis），今年2月28日去世。他的訃聞稱，他的家人稱他為「善良的鄉村男孩」，喜歡釣魚、燒烤、跳舞和觀看洛杉磯湖人隊比賽。

但目前，殯儀館否認家屬指控，並準備向Hunt發出禁止令。

殯儀館搞錯遺體並不是第一次。2022年，新澤西一戶韓裔家庭在為他們的母親舉辦葬禮時，到了教堂才發現，棺材裡一直躺著別人。這戶人家的孩子們事後在對殯儀館提出的訴訟中表示，當地的Blackley Funeral Home將別人的遺體錯裝成他們的母親。當打開棺材時，所有子女都看出躺在那裏的不是自己的母親，而是一名看上去年輕很多的女子。

但殯儀館負責人一度表示，他們只是做了一些手術，讓母親看起來更年輕。但後來經再次核查，殯儀館發現已運到教堂的棺材確實是搞錯了，這戶人家母親的遺體還在殯儀館內。只是兩人都姓「Kim」，工作人員張冠李戴。後來該戶人家向殯儀館索賠5000萬美元。

韓裔 加州 新澤西

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