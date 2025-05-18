1天內接連遭陌生人敲門 南加華人區屋主無辜陷詐

羅斯密市一名屋主在24小時內，接連被陌生人敲門。（截自KTLA 5電視台）

南加華人 聚居城市羅斯密（Rosemead）一位屋主表示，在過去的24小時內，陌生人不斷出現在她家門口，並向她出示電子郵件證明，確認他們已透過網站，預訂她的房子作為短期租賃。

屋主卡維什 (Alexis Cavish) 表示，她的房子被發布在Booking.com的虛假租賃房源上。雖然地址正確，但貼文中的照片不是她家。自從騙子將她的房子掛到這個熱門旅遊網站後，24小時內已有兩組陌生人來到她家門口。

卡維什說，「陌生人來到我家，以為他們租了我們的房子，但我們並沒有在Booking.com上出租房子。」她不僅從未出租過房子，甚至沒有Booking.com的帳戶。

「幸運的是，到目前為止，到場的人都非常好」，卡維什說，但他們是陌生人，卡維什有孩子，還有一個遊樂場，她不喜歡陌生人前往她家。

根據Booking.com的信息，騙子將卡維什的房子標價為每晚近400美元。卡維什說，她對這種亂象的發生感到震驚和沮喪，該公司顯然沒有盡職盡責。「為什麼房東收住宿費前，不需要證明自己的所有權？」

KTLA消費者專家拉扎勒斯 (David Lazarus) 表示，類似租賃騙局愈發普遍。「這是一種很常見的騙局，有一個專門的名稱：短期租賃騙局。在Airbnb和Booking.com上最為常見。」很多時候，許多租賃或度假網站都有自動化房屋上架程序，這意味沒有人工檢查或驗證貼文內容的真實性。

拉扎勒斯提醒，在線租房時，最安全的做法是確保所有付款都在網站上進行，而不是透過第三方支付應用程式。任何付款、任何溝通，都不要離開平台。如果商家希望使用Zelle、Venmo或其他數位支付平台獲得付款，尤其是要求使用加密貨幣 ，就趕緊離開。

拉扎勒斯說，保護自己的另一種方法是，在獲得房屋地址後，透過谷歌地圖搜尋該地址，以確保房屋與租賃清單照片和描述相符。