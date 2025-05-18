南加史上最大爆炸案 FBI定性恐怖主義

爆炸案造成建築嚴重破壞。 (取自美聯社/Eric Thayer)

KTLA電視台報導，加州棕櫚泉 （palm Springs）17日一家生殖診所發生爆炸案，聯邦調查局（FBI ）研判其為「恐怖主義（terrorism）」；該案造成附近建築嚴重破壞，及1死4傷。目前嫌疑人身分已確認，並證實身亡。當局稱，這是南加 地區調查過的，迄今為止最大爆炸案，其爆炸威力在一哩外也能感受到。

FBI洛杉磯分局18日表示，已死亡嫌犯為25歲的巴特庫斯（Guy Edward Bartkus），遺體在爆炸車輛附近被發現。巴特庫斯是內陸聖伯納汀諾縣Twentynine Palms居民。FBI洛杉磯分局負責人Akil Davis表示，這是FBI在南加地區調查過的，最大一起爆炸案。嫌犯疑似有虛無主義（nihilistic ideations），相信不應該將「未自行決定要來到這個世界的孩子，帶到這個世界。」他對生殖診所的攻擊，是有預謀的，可能還在網上直播攻擊的過程。

調查人員指出，嫌犯當時駕駛2010年款的福特Fusion轎車，車牌號為8HWS848。17日晚，Twentynine Palms市一處社區實施的疏散行動，實為配合此案調查。

警方透露，他們掌握嫌犯巴特庫斯17日上午6時左右的行蹤，與他進入棕櫚泉市的時間線，但需公眾協助調查他在市內的移動路線。任何有相關資訊民眾，請前往FBI設立的棕櫚泉車輛爆炸舉報平台提供線索。

棕櫚泉市警局局長米爾斯（Andy Mills）表示，雖然部分爆炸現場附近道路已重新開放，但警方對案件仍在積極調查，民眾應避免靠近現場。他同時安撫社區，表示完全有信心維護社區安全，此次事件未構成持續威脅。

棕櫚泉市長德哈特（Ron deHarte）是最早將該事件定性為「蓄意暴力行為」的官員之一。FBI隨後也認定這是「恐怖主義行動」。