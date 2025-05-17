iTaiwan Foods推廣美食 多族裔顧客試吃台灣棕

活動現場吸引不少民眾駐足選購，多為華人家庭，也有外籍顧客在親友陪同下認識台灣端午傳統與粽子特色。（記者張庭瑜/攝影）

迎接端午佳節，iTaiwan Foods於南北加州四家門市舉辦「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」，並於17日至18日推出現場試吃活動，讓民眾可親自品嚐來自台灣的傳統粽子，並透過交流更了解節慶背後的文化意涵。羅蘭岡 門市粽香四溢，現場氣氛熱絡，顧客絡繹不絕。

影音：記者張庭瑜/拍攝

羅蘭岡門市店長彭文馨受訪時表示，這場活動是配合台灣政府所推動的「Taiwan Select」國際行銷計畫，希望藉由端午佳節，把台灣的文化與美食推廣到海外各地。「端午節 是華人 重要的傳統節日，而粽子就是該節日最代表性的食物。透過當天的試吃活動，希望讓更多不同族裔的朋友認識並喜歡台灣，感受到節慶的氛圍。」

她進一步說明，本次門市共推出六款粽子，包括北部粽、南部粽、中部粽、港式粽、鹼粽與素粽，各具特色，適合不同口味。「除了粽子，我們也推薦來自台中的東泉辣椒醬，也是常態熱賣商品；另外還有明德甜辣醬香氣濃郁，雙鹽商號的手炒椒，帶有魚香，也是許多客人喜愛的搭配。」現場不少華人顧客帶著其他族裔朋友到場試吃交流。其中，有顧客親自向友人介紹北部與南部粽在製作方式上的不同

現場不僅設有粽子試吃攤位，也有拍照專區，包括打卡牆與拍照道具，讓客人節慶留影，與親友們分享端午回憶。店長表示：「希望大家不只是來吃粽子，更能在這裡感受到節慶的喜悅與家鄉的溫暖。」

一位台裔顧客表示：「今天吃的素粽味道很好，鹹度剛好、口感Q彈，很喜歡。」另一位顧客則說，平常就有到iTaiwan Foods消費的習慣，這次活動感受到濃濃的台灣味，「很有過節的感覺，也很開心能帶朋友來一起體驗。」