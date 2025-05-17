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iTaiwan Foods推廣美食 多族裔顧客試吃台灣棕

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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活動現場吸引不少民眾駐足選購，多為華人家庭，也有外籍顧客在親友陪同下認識台灣端午傳統與粽子特色。（記者張庭瑜/攝影）
活動現場吸引不少民眾駐足選購，多為華人家庭，也有外籍顧客在親友陪同下認識台灣端午傳統與粽子特色。（記者張庭瑜/攝影）

迎接端午佳節，iTaiwan Foods於南北加州四家門市舉辦「Taiwan Select台灣食品推廣活動－台味盛宴」，並於17日至18日推出現場試吃活動，讓民眾可親自品嚐來自台灣的傳統粽子，並透過交流更了解節慶背後的文化意涵。羅蘭岡門市粽香四溢，現場氣氛熱絡，顧客絡繹不絕。

影音：記者張庭瑜/拍攝

羅蘭岡門市店長彭文馨受訪時表示，這場活動是配合台灣政府所推動的「Taiwan Select」國際行銷計畫，希望藉由端午佳節，把台灣的文化與美食推廣到海外各地。「端午節華人重要的傳統節日，而粽子就是該節日最代表性的食物。透過當天的試吃活動，希望讓更多不同族裔的朋友認識並喜歡台灣，感受到節慶的氛圍。」

她進一步說明，本次門市共推出六款粽子，包括北部粽、南部粽、中部粽、港式粽、鹼粽與素粽，各具特色，適合不同口味。「除了粽子，我們也推薦來自台中的東泉辣椒醬，也是常態熱賣商品；另外還有明德甜辣醬香氣濃郁，雙鹽商號的手炒椒，帶有魚香，也是許多客人喜愛的搭配。」現場不少華人顧客帶著其他族裔朋友到場試吃交流。其中，有顧客親自向友人介紹北部與南部粽在製作方式上的不同

現場不僅設有粽子試吃攤位，也有拍照專區，包括打卡牆與拍照道具，讓客人節慶留影，與親友們分享端午回憶。店長表示：「希望大家不只是來吃粽子，更能在這裡感受到節慶的喜悅與家鄉的溫暖。」

一位台裔顧客表示：「今天吃的素粽味道很好，鹹度剛好、口感Q彈，很喜歡。」另一位顧客則說，平常就有到iTaiwan Foods消費的習慣，這次活動感受到濃濃的台灣味，「很有過節的感覺，也很開心能帶朋友來一起體驗。」

現場同步推出多項優惠，粽子享有八五折，醬料也有不同折扣，吸引不少民眾試吃後立即購買。未能親臨現場的民眾，亦可透過iTaiwan Foods線上商城選購限量粽子禮盒，將節慶滋味寄送到全美各地。活動詳情登錄官方網站：https://itaiwanfoods.com/2025dragon_boat_festival/

門市冷凍櫃內整齊陳列多款台灣進口粽子商品，並附有詳細中文介紹卡片，方便顧客依照口...
門市冷凍櫃內整齊陳列多款台灣進口粽子商品，並附有詳細中文介紹卡片，方便顧客依照口味選購，體驗南部、北部與中部不同風味的粽子文化。（記者張庭瑜/攝影）
民眾在粽子冷藏專區前討論與選購，不少家庭攜老扶幼一同前來，現場節慶氣氛濃厚。（記...
民眾在粽子冷藏專區前討論與選購，不少家庭攜老扶幼一同前來，現場節慶氣氛濃厚。（記者張庭瑜/攝影）
店內設置「Taiwan Select」端午專區，搭配彩繪牆面與商品陳列，展現濃濃...
店內設置「Taiwan Select」端午專區，搭配彩繪牆面與商品陳列，展現濃濃台味與設計巧思。（記者張庭瑜/攝影）
現場設有試吃攤位，提供多款粽子與台式醬料供民眾試嚐，工作人員熱情介紹各款口味與製...
現場設有試吃攤位，提供多款粽子與台式醬料供民眾試嚐，工作人員熱情介紹各款口味與製作方式，讓消費者深入了解台灣節慶飲食文化。（記者張庭瑜/攝影）
試吃攤位展示多款包裝粽子與搭配醬料，桌面擺放試吃杯與說明資料，讓消費者更深入認識...
試吃攤位展示多款包裝粽子與搭配醬料，桌面擺放試吃杯與說明資料，讓消費者更深入認識台灣味。（記者張庭瑜/攝影）
彭文馨手持粽子與台中東泉辣椒醬，在龍舟造型打卡牆前拍照，歡迎民眾前來共度端午、體...
彭文馨手持粽子與台中東泉辣椒醬，在龍舟造型打卡牆前拍照，歡迎民眾前來共度端午、體驗台灣風味。（記者張庭瑜/攝影）
民眾在羅蘭崗iTaiwan Foods門市結帳購買多款來自台灣的冷凍粽子與醬料，...
民眾在羅蘭崗iTaiwan Foods門市結帳購買多款來自台灣的冷凍粽子與醬料，準備將濃濃端午滋味帶回家中共享。（記者張庭瑜/攝影）

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