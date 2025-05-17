黃海倫就任洛縣高院法官 亞裔傳統月圓美國夢

黃海倫（中）16日宣誓就任洛杉磯縣高等法院法官，由加州最高法院大法官劉弘威（左）監誓，丈夫楊振威（後）與一對兒女見證。（記者張庭瑜/攝影）

台美律師黃海倫（Helen Yang）16日在洛市中心法院宣誓就任洛杉磯 縣高等法院法官，成為南加州 極少數亞裔 女性法官之一。就職典禮由加州最高法院華裔大法官劉弘威（Goodwin Liu）監誓，逾百位法界人士與政要到場觀禮，場面莊嚴熱烈。

黃海倫與夫婿楊振威（Jerry Yang）同為南加地區高院法官，也是美國首對台裔法官夫妻。楊振威在典禮上致詞，回顧夫妻從法學院相識到攜手投入司法的歷程，並幽默表示，妻子獲任法官後打理家務更加主動，連車輛清潔都親自動手，令現場笑聲不斷。

黃海倫特別以流利台語向在場父母致謝，能有今日成就，全靠父母的支持與犧牲。她強調，身為台美人，能站上司法崗位，不僅是一項榮耀，更肩負回饋社區與傳承文化的責任。她也指出，許多新移民對美國法院系統仍感陌生，若能在法庭上看到一位能講台語、擁有相似背景的法官，可能會比較安心，也更信任法治。她表示，希望未來能成為年輕一代的榜樣，證明亞裔尤其台裔子弟，同樣可以在主流社會中擔任關鍵角色。她最後強調，未來將以謙遜、誠信與耐心履行司法職責，確保每位民眾在她面前都能獲得應有的尊重與公平對待。她表示，法官職位的榮耀不僅屬於她個人，更代表所有努力不懈、信仰正義的族群與個體。

劉弘威在致詞中表示，黃海倫的任命，恰逢亞太裔傳統月（Asian Pacific American Heritage Month）別具象徵意義。在現今社會對法治信心動搖的情勢下，更需要如黃海倫這般兼具專業與信念的法律人進入體制，守護公平正義。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，黃海倫與楊振威成為美國高院台裔法官夫婦，為台美人社群帶來莫大鼓舞，並展現移民社群深耕美國社會的成果。前加州財務長江俊輝亦表示，黃海倫長年在法律領域表現出色，並深具同理心與正直品格，堪為社會楷模。他指出，在當前社會高度分歧的背景下，這樣的司法人物格外珍貴。

典禮當中，黃海倫的女兒Hailey也上台致詞，表達對母親的欽佩與支持，童聲引起現場笑聲與掌聲。多位親屬亦分享她成長經歷，包括2000年當選首屆美台小姐（Miss Taiwanese American），當年已立志要成為法官。

現場觀禮嘉賓還有日本駐洛杉磯總領事曽根健孝（Kenko Sone）和夫人、墨西哥駐洛總領事古提瑞茲（Carlos Gonzalo Gutierrez）、哈仙達岡－拉朋地聯合學區總監吉梅內茲博士（Dr. Alfonso Jimenez）、多位加州與洛杉磯縣法院法官，以及來自全美多地的法界人士與社區領袖。