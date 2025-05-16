我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵分析：從喬州實例看白卡祭出工作規定能否節省預算

紐約布碌崙86街遊民所涉偽造石棉報告 遭勒令停工

紀欽耀處長投書美國英文媒體 呼籲支持台灣參與WHO

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紀欽耀處長投書美國英文媒體剪報。（駐洛杉磯台北經文處提供）
紀欽耀處長投書美國英文媒體剪報。（駐洛杉磯台北經文處提供）

第78屆世界衛生大會（WHA）即將於5月19日召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長15日投書美國南加州的「比佛利報」 (Beverly Press)，呼籲支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)，凸顯美國南加地方媒體對我國際參與的重視。紀欽耀處長在投書中指出，「全民均健」一直是世界衛生組織(WHO)的目標。然而因中國政治阻撓，特別是對聯合國大會第2758號決議的錯誤扭曲，使得對全球衛生重要貢獻的台灣被排除在世衛組織之外，全球衛生界不應讓政治利益凌駕於公共衛生要求之上。

紀處長表示台灣係值得信賴且具高度效率的全球衛生夥伴，在新冠疫情期間馳援世界，提供醫療物資、分享專業知識，並保持透明、即時的溝通。

紀處長於文末呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生組織的各項會議和機制，包括世界衛生組織大流行病協定。健康是一項基本人權。承認台灣在全球衛生界的角色不僅務實，更是公義之舉。

「比佛利報」 (Beverly Press)為服務南加州Beverly Hills之地區報，曾於2010年獲加州議會評為年度最佳小型企業。讀者多為美國主流社會菁英。該報設有網站廣為宣傳，現有60萬追蹤者。

加州 南加 WHO

上一則

洛縣商家深夜連環遭竊 作案相似疑為同夥

延伸閱讀

魯比歐：美憂心加薩局勢 對替代援助方案持開放態度

魯比歐：美憂心加薩局勢 對替代援助方案持開放態度
美新任駐中大使遞交國書副本 龐德偉：推進美國利益

美新任駐中大使遞交國書副本 龐德偉：推進美國利益
客製化基因編輯治療全球首例 美國罕病男嬰重獲新生

客製化基因編輯治療全球首例 美國罕病男嬰重獲新生
美中關稅休戰 中國官媒：不應只有90天

美中關稅休戰 中國官媒：不應只有90天
川普次子稱政府壓低能源成本政策 將有利加密貨幣發展

川普次子稱政府壓低能源成本政策 將有利加密貨幣發展
川普減稅法案可能掩蓋赤字真相 未來十年恐少估逾兆美元

川普減稅法案可能掩蓋赤字真相 未來十年恐少估逾兆美元

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

2025-05-11 14:32

超人氣

更多 >
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元

這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元
加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧
坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員