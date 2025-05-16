紀欽耀處長投書美國英文媒體 呼籲支持台灣參與WHO

紀欽耀處長投書美國英文媒體剪報。（駐洛杉磯台北經文處提供）

第78屆世界衛生大會（WHA）即將於5月19日召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長15日投書美國南加州 的「比佛利報」 (Beverly Press)，呼籲支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO )，凸顯美國南加 地方媒體對我國際參與的重視。紀欽耀處長在投書中指出，「全民均健」一直是世界衛生組織(WHO)的目標。然而因中國政治阻撓，特別是對聯合國大會第2758號決議的錯誤扭曲，使得對全球衛生重要貢獻的台灣被排除在世衛組織之外，全球衛生界不應讓政治利益凌駕於公共衛生要求之上。

紀處長表示台灣係值得信賴且具高度效率的全球衛生夥伴，在新冠疫情期間馳援世界，提供醫療物資、分享專業知識，並保持透明、即時的溝通。

紀處長於文末呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生組織的各項會議和機制，包括世界衛生組織大流行病協定。健康是一項基本人權。承認台灣在全球衛生界的角色不僅務實，更是公義之舉。

「比佛利報」 (Beverly Press)為服務南加州Beverly Hills之地區報，曾於2010年獲加州議會評為年度最佳小型企業。讀者多為美國主流社會菁英。該報設有網站廣為宣傳，現有60萬追蹤者。