洛縣商家連環遭竊 作案相似疑為同夥

監視器畫面顯示，一名嫌犯在商店內打開收銀機，涉嫌在洛縣多家商家發動連環盜竊。（取材自ABC7電視台畫面）

據abc7電視台報導，洛杉磯 縣近日接連發生多起商家遭竊案，犯案地點相距不遠、手法類似，疑似有組織集團鎖定特定區域作案。警方正調查各案是否由同一批嫌犯所為，並呼籲民眾提供線索。

監視器畫面顯示，9日凌晨2時許，兩名男子闖入東洛杉磯Cesar E. Chavez Avenue的El Gallo麵包店，其中一人疑似持槍，兩人迅速撬開店內兩台收銀機盜取現金，隨後駕駛一輛白色休旅車(SUV )逃離現場。案發不到一小時後，位於播佑岡（Boyle Heights）Whittier Blvd的Wingstop餐廳也遭不明人士破壞車輛。雖然尚未確認是否有財物損失，但警方認為兩起案件極可能存在關聯。

此外，8日凌晨1時15分左右，畢柯立維拉（Pico Rivera）的La Mano Tortilleria也遭四名戴滑雪面罩的嫌犯入侵。並遭強行破壞鋼門與玻璃，持槍威脅店內人員並搶走大量現金，隨後駕駛白色貨車迅速離去。三起案件均發生在深夜或清晨時段，且都涉及武器威脅與現金盜竊，作案特徵高度相似。洛縣 警察局目前仍在調查案件間的關聯性，並呼籲民眾提供任何可能的線索，協助破案。如有相關情報，請立即與警方聯繫。