我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

天熱蜜蜂、馬蜂窩增 處理有妙招

記者王若然／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許希聖家的荔枝樹開花了，吸引蜜蜂前來採蜜。（許希聖提供）
許希聖家的荔枝樹開花了，吸引蜜蜂前來採蜜。（許希聖提供）

近日隨著南加州氣溫升高，許多居民院子中的植物都開花。綠植、果樹開花本是好事，但也有民眾擔憂，這些花朵引來數只蜜蜂，恐怕會螫傷老人和孩子。

南加州居民王女士表示，她本身並非園藝達人，平日沒有打理花園地愛好。不過近日她家院子其中一盆多肉植物，竟開出一米多高的花，招來不少蜜蜂。王女士說，平日沒注意，直到有天發現院子有很多蜜蜂，在繞著那盆開花的多肉植物採蜜。

王女士介紹，平日早上和晚上，母親和一歲的寶寶喜歡坐在院子乘涼。如今院子突然多了數只蜜蜂，讓她很擔憂。這些蜜蜂不只出現一、兩天，而是連續出現很多天。無奈之下，王女士只能砍斷那盆多肉上面的開花枝葉，這樣院子裡才沒了蜜蜂。王女士表示，去年她家車庫屋簷下還「長」出一個馬蜂窩，丈夫用棍子打下來，險些被飛出的馬蜂螫傷。

遭蜜蜂「騷擾」的不只王女士一家。南加州居民陳先生表示，他家窗戶外面種著玫瑰花，每到春夏時節，他隔著窗戶都能聽到外面蜜蜂嗡嗡的聲音，約有幾十隻。

那麼院中的蜜蜂該如何處理？這些蜜蜂是否會蟄人？南加州園藝達人「花哥」許希聖介紹，要分情況討論。多數時候都是十幾、幾十只的蜜蜂蜂群，來院子採蜜，大概兩、三天就會消失；民眾不必擔心這種情況，注意遠離蜂群即可。不過也有情況比較嚴重，需要請養蜂專家介入：蜂窩在迎來新蜂王時，舊蜂王會帶走蜂巢內三分之一至一半的蜜蜂，可能有幾百甚至幾千只。這種蜂群較大，若在民眾院子中停留超過一周，則需要請專業人士幫助。

此外，屋簷下馬蜂築巢也很常見。「花哥」分享經驗，他曾經處理過體積較小的馬蜂窩。他於夜間用強力水柱很快將其沖下，這樣馬蜂會重新尋找住處。對體積較大的馬蜂窩，他建議民眾尋找專業人士幫助。他表示，處理這樣的馬蜂窩，一次花費至少300美元。

不過對像許希聖這樣的園藝愛好者，看到院子中有蜜蜂，是喜聞樂見的事。因為果樹、菜園都需要蜜蜂來傳花粉。他說，「（蜜蜂）越多越開心。」許希聖表示，蜜蜂對維持地球生態有很重要的好處，可以傳花粉有利果樹、植物開花生長。民眾不應該隨意捕殺蜜蜂，在其威脅人身安全時，採用適當手段將其趕走即可。

為避免蜜蜂，王女士將多肉植物開的花掰斷。圖為植物斷裂部分。（讀者提供）
為避免蜜蜂，王女士將多肉植物開的花掰斷。圖為植物斷裂部分。（讀者提供）

加州 南加 眾院

上一則

揭韓流祕辛 「李秀滿：K-Pop之王」好萊塢首映

下一則

南加街頭驚現2屍 部分已被狗吃 死因成謎

延伸閱讀

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧
洛杉磯霧霾季來臨 打開空氣過濾機 午後最好別出門

洛杉磯霧霾季來臨 打開空氣過濾機 午後最好別出門
天津大學南加州校友會 18日房地產投資講座

天津大學南加州校友會 18日房地產投資講座
灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範
南京飛鷹．航線團 洛城走訪孫中山足跡

南京飛鷹．航線團 洛城走訪孫中山足跡
灣區春季過敏來得晚 氣候變遷或為元兇

灣區春季過敏來得晚 氣候變遷或為元兇

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

2025-05-11 14:32

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？