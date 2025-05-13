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洛市4萬人無家可歸 最新調查6年首下降

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洛市4萬人無家可歸 最新調查6年首下降

洛杉磯訊
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最新研究結果顯示，洛杉磯市無家可歸人數六年來首次下降。（圖片來自Pexels網站）
最新研究結果顯示，洛杉磯市無家可歸人數六年來首次下降。（圖片來自Pexels網站）

根據洛杉磯瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）城市韌性中心（Center for Urban Resilience）最新研究顯示，洛杉磯市無家可歸人數在六年來首次出現下降。

該研究於去年3月至8月期間進行，調查發現近75%的受訪者在尋求「We Are LA」協助後，住房穩定性得到了改善。該項研究的核心目的是檢視洛杉磯市長基金運作的效果，並指出早期介入是預防無家可歸的關鍵。「We Are LA」是一個專門提供法律援助的非營利組織，致力於幫助洛杉磯市民解決驅逐令問題。該組織的專案工作人員不僅為受助者提供法律協助，還會深入了解他們的背景，並探討導致其面臨無家可歸危機的原因。

該項研究還揭示，洛杉磯街頭的無家可歸人數減少了10%，約100個流浪者營地得到了有效處理。相比於2022年，永久安置住房的入住數量幾乎翻倍，高科技數據庫的使用也有助於追蹤高風險人群，進一步優化資源分配。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示：「去年通過的立法使我們能夠建立一個全市範圍內的數據庫，專門記錄所有可能面臨驅逐的居民。這樣的措施將有助於我們在他們陷入街頭之前，及時介入並提供保護。」

其中一個典型案例是Margo Gonzalez的經歷。她是洛杉磯市的退休員工，最近因疾病治療和需要照顧家人，她的醫療費用激增，差點失去了住所。雖然一度面臨驅逐，但得益於「We Are LA」的協助，逃過一劫。她回憶道：「事情發展得非常快，突然我就收到了逐客令，還好他們幫助了我。」

目前，洛杉磯市約有超過4萬人無家可歸。研究結果顯示，許多人成為無家可歸者並非僅因精神健康或毒品問題，而是與其他健康問題和高額醫療費用密切相關。

洛杉磯 醫療費 退休

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