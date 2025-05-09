上海評彈團洛杉磯演出 弘揚傳統海派文化

上海評彈團日前在洛杉磯演出，圖為四人合唱。（記者張宏／攝影）

電視劇「繁花」小阿嫂扮演者朱琳日前跟隨上海評彈團來南加 演出分享拍攝趣事，她說，王家衛 講上海話有港風，聲音很好聽，也很溫柔；他的確是如傳聞一樣拍攝不按照劇本走，但是現場會主動和演員交流講戲，是一個很親和的人。

為弘揚傳統海派文化和優秀江南文化，上海評彈團日前在洛杉磯演出，隨後陸續在舊金山、紐約、亞特蘭大舉辦大型海派文化交流巡演活動。國家級非遺傳承人高博文也是2025年央視春晚的主要演員，他表示，本次文化巡展陣容堪稱江南曲藝的夢之隊，匯聚上海10名國家一級演員。評彈方面包括上海市非遺傳承人吳新伯、姜嘯博及黃海華、周慧、陸錦花、朱琳、陶鶯芸等實力派演員聯袂出演。越劇名家楊婷娜、滑稽戲名家陳靚特邀加盟，展現海派傳統戲曲曲藝魅力。

其中朱琳是電視劇「繁花」小阿嫂扮演者，她現場高興宣布演出電視劇後，她從國家二級演員升級為一級演員。她表示，評彈專業讓她有機會第一次拍攝電視劇就遇到王家衛這樣的國際大導演，受益匪淺。小阿嫂這個角色設定是從蘇州過來的，而評彈也是蘇州話，所以她在台詞上有很多專業發揮且和人物更契合，電視劇裡的微表情也可帶入評彈現場演出。不過她現在重心依然是評彈，在不影響專業的情況下會接一些戲。

在今年央視春晚演出的演員陸錦花作為年輕一代，為評彈注入青春活力，她現場演繹其在春晚演出過的「聲聲慢」，這首曲子本是一首網路歌曲，她第一個將其改編成蘇州評彈版。她表示，傳統曲藝面臨觀眾青黃不接的現象，為吸引更多年輕人，必須與時俱進，比如她現場也演唱「天涯歌女」，這是改編自評彈的「大九連環」。

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺出席並表示，演出匯聚上海評彈團的優秀藝術家，將為觀眾帶來一場展現中華文化精髓的視聽盛宴，相信這將進一步促進中美兩國人民之間相互瞭解和友誼。