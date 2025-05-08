南加本周末迎來一波高溫天氣

自8日起，南加州將迎來一波高溫。（Pexels）

在結束了約一周的陰天和低溫天氣後，南加州 本周末將迎來一波高溫天氣。

根據KTLA5電視台的報導，氣象學家Henry DiCarlo8日（周四）表示，「在本季末尾才出現這樣的高溫並不反常。但是這種高溫將會給系統帶來震動，我們幾個月以來都沒有過這樣的高溫。」根據國家氣象局，在高氣壓影響下，溫度將自8日逐漸升高至11日（周日），最高溫預計將出現在9日（周五）和10日（周六）。具體來說，8日氣溫多在79至90度，9日和10日的氣溫多在86至97度。這些天中，下午溫度將比正常高出10至20度，內陸部分地區氣溫將升至最高98度。

對於即將到來的炎熱天氣，相關部門敦促民眾多喝水，在下午氣溫升高時避免戶外運動。國家氣象局表示，在鄰海城市由於向岸風的吹拂，相較內地氣溫低。內陸地區自8日至10日期間將有約25英里/小時的風速，氣象局並沒有發布任何大風預警。Henry DiCarlo表示，沒有大風是好事。在高溫天氣下，若有大風預警，意味著可能引起野火。

下周開始，向岸風加強，將為南加 州帶來較涼爽、多雲天氣。