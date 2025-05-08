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物流巨頭DHL南加安大略倉儲 將裁員346人夏末關閉

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
物流業巨頭DHL在安大略設施將關閉。（DHL官網）
物流業巨頭DHL在安大略設施將關閉。（DHL官網）

南加內陸媒體報導，物流業巨頭DHL旗下的DHL供應鏈公司（DHL Supply Chain）近日宣布，位於安大略國際機場（ONT）附近的一處包裹處理設施將在2025年夏季關閉，預計裁員346人自7月起陸續展開，並於8月底完成。該公司發言人透露關閉原因是「一位客戶將部分配送業務遷往它處」。

根據The Press-Enterprise報導，DHL在5月1日提交給加州就業發展局（EDD）的「勞工調整與再培訓通知法」（WARN）通報，這次裁員屬於永久性裁撤，涉及多個職位，包括總經理、庫存管理主管、訓練主管、維修技師、庫存文員，以及多達222名訂單揀貨員。

DHL發言人麥克勞克林（Marcia McLaughlin）7日通過電子郵件向南加媒體表示，這次關閉是因為「一位客戶將部分配送業務遷往它處」，但未透露該客戶的身分或新址所在。她補充說，「因此，支援該客戶營運的安大略倉儲設施將自2025年7月開始逐步關閉，並於8月正式停止運作。DHL已通知所有受影響員工，並正積極協助他們尋找在公司內部繼續發展的機會。」

該倉儲設施位於安大略市南卡本特大道5331號（5331 S. Carpenter Ave.），距離安大略國際機場約八英里。

DHL供應鏈公司是DHL集團的子公司，專注於倉儲管理、運輸及電子商務履單服務。在疫情期間，為應對物流需求激增，DHL曾在南加州大舉招聘。2023年，該公司將卡森市（Carson）的營運中心遷往麗浪多灘市（Redondo Beach）的一處面積達四萬平方英尺的新設施，以擴大服務規模。

南加 加州 供應鏈

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