洛縣廣設健康販售機 納洛酮與防疫避孕用品免費

洛縣在社區設置健康自動販賣機，免費提供新冠病毒檢測試劑、避孕用品、納洛酮與芬太尼檢測條等，協助民眾獲得基本公共衛生資源。（取自ABC7新聞電視台畫面）

洛杉磯 縣近期在格蘭岱（Glendale）等多個地點設置健康自動販售機，免費提供納洛酮、新冠檢測試劑、避孕用品及芬太尼檢測條，協助資源不足社區預防藥物過量與傳染病蔓延，預計未來數月內將擴增至100個設點。

據ABC7電視台報導，洛縣 公共衛生局自1月啟動「社區衛生站」計畫，目前已有51處地點設置自助式販售機，民眾可免費取得各項公共衛生物資。格蘭岱ABM藥房藥劑師巴巴哈尼安（Anasheh Babakhanian）表示，該設備提供的物品包括男女性避孕套、新冠病毒檢測試劑盒、芬太尼檢測條與最重要的納洛酮（Narcan），後者能在阿片類藥物過量時挽救性命。

「有些保險 計畫雖涵蓋納洛酮，但自付額可高達47美元。透過販售機，民眾現在可完全免費取得，」她指出。此自助模式操作簡便，無需與工作人員互動，只需依選單操作即可領取所需用品。「這對於害怕與官方接觸、處於社會邊緣的族群來說，是一個重要機會，」巴巴哈尼安表示。

聖塔克拉利塔（Santa Clarita Valley）行動戒毒中心負責人誇申（Cary Quashen）表示，這些機器的設立正值藥物濫用危機升溫之際，「我接待過十二、十三歲的孩子進入康復中心。」他說，納洛酮普及使因芬太尼過量致死的人數明顯下降，「幾乎所有來中心戒毒的成年人都曾被納洛酮救過。」誇申強調：「我們不提倡用藥或性行為，我們提倡的是安全。」他感謝縣府持續擴展相關措施，以保障更多弱勢居民的生命安全。