華男集郵超60年 成就獲主流肯定 總統親自接見

今年3月27日，魏進發在紀念美國著名電視影星Betty White新郵票發表會上。（魏進發提供）

在美國華人圈集郵界內，魏進發（Richard Wei）的成就斐然。今年70歲的他，從7歲開始集郵，如今他不僅擁有龐大的集郵庫，還為推動中美文化在郵政 紀念領域做出了重要貢獻。因此，他曾被邀請參加總統就職典禮，獲得過美國主流的艾利斯島移民獎（Ellis Island Medal of Honor）等殊榮。

魏進發是越南 華僑，根據他的描述，出生在一個小康之家，也是家中獨子。七歲時迷上了郵票，從那時起，他放學後經常跑到書店，看郵票並收集郵票。

1980年，20多歲的魏進發以越南難民的身分從海上來美，途中遭遇海盜，他當時收集的10幾本集郵冊被搶走。魏進發說，「當時心裡真的很難過。」從此，他勵志來到美國在郵局工作，「這樣每天就可以天天看到郵票了。」

來到南加州後，輾轉幾份工作，魏進發終於如願進入洛杉磯郵政局（Los Angeles Post Office），擔任分信員，後因其多年在集郵和推動郵政大事件紀念上的成就，魏進發也被邀請成為當地郵局的媒體發言人。

魏進發的收藏中，主要包括郵票、首日封和紀念封等。魏進發介紹，首日封是指在新郵票發布當天，由印有特製圖案的信封、郵票、當天郵戳這三個部分組成，叫做首日封。紀念封則也由這三個元素組成，但是為了紀念某個事件、某個重要人物的重要日子。紀念封的信封設計和上面張貼的郵票，蓋的郵戳都不盡相同，組合起來代表不同意義。

收集、製作這些紀念封、首日封等，是魏進發一生所愛。60多年的集郵生涯中，他不問回報，一心只專注這一個愛好。雖然大多數人對他幾十年的藏品大感佩服，也有人對他的執著表示不解。魏進發說，「我妻子第一個反對。」他說，因為平日為了集郵經常外出不在家，妻子認為他犧牲了大量陪伴家人的時間。魏進發表示，雖然妻子多有牢騷，但如今也漸漸理解了。

集郵是一項耗資巨大的愛好嗎？魏進發解釋，花錢刊印紀念信封不會花多少錢，但是向郵局申請製作紀念郵戳等的申請費其實不低。魏進發在幾十年的時間裡共申請推出了630多個系列的紀念／首日封，每個系列包含多張不同的紀念信封。

魏進發所設計製作的紀念封和郵政紀念卡等被中美多個博物館收藏，包括中國國家博物館，美國歷史博物館，白宮文物珍藏館，尼克松總統圖書館和博物館等。

魏進發數十年在郵政界做出的成就獲得美國主流社會的肯定。他在2001年受邀出席美國第43任總統小布希 的就職典禮，2004年獲得小布希總統接見。2011年，魏進發獲得「艾利斯島傑出移民獎」。該獎當年頒發給全美106位傑出人士，魏進發是該獎歷史上唯一的越南華僑，也是歷屆唯一美國聯邦優秀公務員獲獎。