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洛縣爆甲型肝炎疫情 今年已138例7人死亡

洛杉磯訊
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隨著甲型肝炎病例數激增，衛生官員呼籲民眾儘快接種疫苗以防感染。（取材自ABC7電視台畫面）
隨著甲型肝炎病例數激增，衛生官員呼籲民眾儘快接種疫苗以防感染。（取材自ABC7電視台畫面）

據ABC7電視台（ABC7）報導，洛杉磯縣公共衛生局宣布爆發甲型肝炎（Hepatitis A）疫情，截至目前已通報138例，遠高於往年每年約30至50例的水準，且廢水中的病毒濃度同步升高。官員指出，多數病例為本地感染，至少已有七人死亡，呼籲民眾儘速接種疫苗

公共衛生局傳染病控制與預防主任巴爾特（Sharon Balter）表示，2025年前三個月，洛縣新增29例病例，相比2024年同期僅14例，顯示疫情加劇。她指出，由於甲型肝炎潛伏期可長達七周，且部分感染者無症狀，實際病例數恐被低估。甲型肝炎的傳染途徑包括食用受污染食物或水、與感染者密切接觸，或共用個人用品與注射針具等。症狀可能出現發燒、倦怠、胃痛、噁心、黃疸與深色尿液等。

巴爾特強調，目前染疫者多數並非傳統高風險族群，顯示病毒傳播範圍擴大。由於大多數病例為社區內部感染，衛生局建議所有民眾接種甲型肝炎疫苗。該疫苗自1999年起納入兒童常規接種計畫，但學校並未強制，因此25歲以上民眾多半未曾施打。完整接種須間隔至少六個月施打兩劑疫苗。若對自身疫苗接種紀錄不確定，再次接種亦屬安全，且有望提供終身保護。

疫苗 疫情 洛縣

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