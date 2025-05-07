「大莊家賭場度假村」周末 南加夫婦中了418萬大獎

河濱縣夫婦在「大莊家賭場度假村」周末度假，贏得近418萬美元大獎。（Pechanga Resort Casino）

來自加州 東谷的一對幸運夫婦於4月13日（星期日）在「大莊家賭場度假村」（Pechanga Resort Casino），贏得$417萬8890美元巨額大獎，並已重返各自的工作崗位。

在此之前的星期六，這對夫婦預訂了「大莊家」酒店客房，計劃在這裡過夜並享受輕鬆愉快的二人世界，以及使用此前在「大莊家」贏得的EasyPlay獎賞。當晚，夫婦二人在「Kelsey’s」新式燒烤酒吧共晉晚餐後，又體驗了幾款遊戲。正打算返回客房休息之際，妻子向丈夫提議睡前花幾分鐘時間試玩「國際博彩科技公司」（IGT）推出的「Megabucks® MegaVault™」角子機遊戲。男子向賭場工作人員回憶說：「當時他將100美元投入了那台寬區域漸進式角子機（wide area progressive machine），並以每輪3至5美元的小額投注試玩了幾輪。這時，突然有個直覺告訴他應該加碼。於是他轉而以10美元的最高投注金額連續進行了兩輪遊戲，並在第二輪直接命中「Megabucks」(超級金幣)大獎，這使得他瞬即躋身於大富豪之列。

這位中獎者感到難以置信及興奮地表示： 「起初，我並不知道我中了大獎。還以為只中了$230。直到機器屏幕彈出了『聯繫工作人員』的提示字幕，我才意識到我可能中了大獎，這一切都如夢似幻，我還未反應過來。妻子當時就坐在我身邊。感謝上帝讓她（妻子）鼓勵我嘗試。」

這對恩愛夫婦剛於上個月慶祝了結婚紀念日，目前兩人均已經決定不會因為贏得巨獎就辭去本職工作。男子向「大莊家賭場度假村」工作人員透露，夫婦將把一部分獎金用於資助三名已成年的子女，「助力他們在各自的人生道路上行穩致遠」，他還進一步解釋道，這意味著他們將會替孩子們償還一部分助學貸款 及汽車貸款。夫妻均表示自2017年在「大莊家賭場度假村」贏得一筆1萬7000美元的角子機彩金後，他們就一直將這裡視為短途假期的首選目的地，兩人都非常享受在此度假的時光。

此外，今年3月13日，另一位幸運玩家在「大莊家賭場度假村」玩「Dragon Link」角子機遊戲，成功命中123萬2300美元超級頭彩。

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