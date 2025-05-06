拒「陪審」是否會坐牢受罰？ 具這些理由可申請免除

擔任陪審員是美國公民的義務。(Pexels/Zachary Caraway)

美國公民 的義務之一是至少每12個月必須擔任陪審員一次，但這只是符合資格、列入候選名單，真正抽到要擔任的機會不大，除非您住在人少的縣份。

如果傳喚（summon）不到會不會受罰？理論上，多次無故不參加可能被當成藐視法庭，最高可判1500美元罰金，得或併科五天拘禁。不過律師告訴沙加緬度蜂報，真正被罰的機率很低，因為法庭主要希望更多人願意參與審判。

・誰能當陪審員？

加州 民事程序典（California Code of Civil Procedure）規定：

・美國公民

・滿18歲

・英文程度夠

・住在召集的加州縣份

・過去12個月未曾擔任過陪審員

・目前沒有擔任其他案件的陪審員

・不受監護

・不在坐牢

・不因重罪而緩刑或假釋

・沒有性侵前科

・沒有被判瀆職的公務員

・沒有褫奪公權

加州法院慣例，遴選、汰換程序都會持續進行，直到足夠12個陪審員，期間法官或律師都可以質疑並排除人選。民事庭會主要看法官；刑事庭主要看檢察官與辯護律師。

擔任的頻率？加州司法委員會（Judicial Council of California）發言人柯倫（Blaine Corren）告訴蜂報，正常來說，每12個月就會有機會被選中，因為符合資格的人都會在冷卻期後重新進入候選名單。

資料來自加州駕照或其他證件，加州繳稅紀錄，與登記投票 名單。最後名單都是隨機產生，但是因為縣份人口多寡，當地法院的案件數，各地實際召喚的頻率會有差異。

・不能擔任陪審員怎麼辦？

沒收到通知的話，第一次法院通常會再發書面通知，然後將當事人排到下個案子。被選上後，除非有充分理由，不然都應該履行義務。

至於刑罰，除非是長期、持續拒絕擔任陪審員的極少數狀況下，才可能被控藐視法庭。事務所「Shouse California Law Group」表示，設置罰則是希望民眾參加司法程序，因此非常極端的狀況下才會被罰，最高罰金1500美元，得或併科五天拘役。

極度不便（undue hardship）可向法院聲請免除陪審，包括下列情況：

・沒有交通工具

・法庭距離太遠

・身心障礙

・必須照顧家人，沒錢請看護

・無法負擔出庭費用

加州法院網站（California Courts website）指出，就算具備充分理由，在召集回覆單也要勾對欄位，並盡快寄回。不過，就算法院接受當事人的理由，可能還是要到庭向法官親自說明。