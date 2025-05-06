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加州百日咳迅速蔓延 對嬰幼兒尤其危險

洛杉磯訊
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今年截至4月26日的最新數據顯示，美國居民中百日咳已確診9047例，是去年同期的兩倍。（聯邦疾病防治中心）
今年截至4月26日的最新數據顯示，美國居民中百日咳已確診9047例，是去年同期的兩倍。（聯邦疾病防治中心）

2025年捲土重來的不僅是麻疹（measles），還有另一種對幼兒特別危險的疾病百日咳（ whooping cough），其傳播速度幾乎是去年的兩倍，加州已出現590例。

百日咳是一種細菌感染，對嬰兒和幼兒尤其危險，目前發生率正在迅速上升。聯邦疾病防治中心(CDC)截至4月26日的最新數據顯示，2025年美國居民中已確診9047例，是去年同期的兩倍，當時確診病例約為4700例。

百日咳通常在春季和秋季達到高峰。百日咳病毒通常透過患者咳嗽、打噴嚏或在他人附近呼吸時產生的空氣飛沫傳播。其症狀與感冒相似，但咳嗽會愈發加重，患者在劇烈咳嗽時吸氣還會發出「呼呼」聲。百日咳的嚴重併發症包括呼吸減慢或停止、肺炎和癲癇。這種疾病在嬰兒中最為嚴重，但年齡較大的兒童和成人也可能出現嚴重病例和死亡。

而對於年齡太小而無法接種疫苗的嬰兒來說，這種疾病最為危險。專家表示，麻疹和百日咳等可透過疫苗預防的疾病再次爆發，可能表明人們對疫苗的態度正在轉變。去年美國幼稚園疫苗接種率下降，獲得疫苗豁免的兒童數量創歷史新高。

世界衛生組織（WHO）估計，全球每年有2410萬名5歲以下兒童罹患百日咳，致16萬700名兒童死亡。百日咳傳染性極強，一旦接觸到該細菌，80%以前未接觸過該細菌或未接種過該疾病疫苗的人都會感染。

百日咳病例近期增加的一個主要原因是疫苗接種率下降。費城兒童醫院的海耶斯博士（Ericka Hayes）指出，不幸的是，美國的反疫苗情緒日益高漲。 「我們的恢復速度遠不如我們預期的那麼快，這（疫苗）正是我們需要的。而且，當疫苗接種率低於95%時，就會失去群體免疫保護。」

百日咳疫苗也可預防白喉（diphtheria）和破傷風（tetanus），分別在嬰兒兩個月、四個月和六個月時接種。孕婦可以接種疫苗來保護新生兒，但海耶斯表示，當地選擇接種疫苗的女性不多。聯邦疾病防治中心也建議成年人每10年接種一次後續劑量。

洛杉磯加大（UCLA）流行病學教授雷根 (Annette Regan) 透過The Conversation表示，這種上升也可能與所使用的疫苗類型有關。她指出，直到1990年代仍在使用的舊百日咳疫苗含有完整的、已殺死的百日咳博德氏菌細胞（B. pertussis bacteria），但由於這些疫苗更容易引起嬰兒發燒或其他副作用，之後便改用含部分細菌的疫苗。

疫苗 聯邦疾病防治中心 麻疹

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