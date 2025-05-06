我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布停止攻擊青年運動 「他們求饒說別再炸了」

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

洛杉磯音樂中心表演藝術賽 連以琳獲古典樂器類大獎

記者丁曙／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣克萊蒙高中九年級華裔女生連以琳榮獲音樂中心第 37 屆年度聚光燈表演藝術大獎，頒贈 5000 美元獎學金。（受訪者提供）
洛杉磯縣克萊蒙高中九年級華裔女生連以琳榮獲音樂中心第 37 屆年度聚光燈表演藝術大獎，頒贈 5000 美元獎學金。（受訪者提供）

洛杉磯音樂中心（The Music Center）近日宣布，南加州14 位新星成為第 37 屆年度「聚光燈表演藝術競賽」（Spotlight Performing Arts Competition）優勝者，其中一位是克萊蒙高中（Claremont High School）九年級華裔女生連以琳 (Evangeline Lien)，她獲得了古典樂器類大獎，也是該項比賽史上第一位獲此殊榮的中提琴（Viola）演奏家。

「聚光燈表演藝術」是一項全國知名的高中生表演盛事和獎學金計劃，今年共有14 名才華橫溢的少年從 1600 多名申請者中脫穎而出。該比賽共設七個類別：表演、芭蕾、舞蹈、古典聲樂、非古典聲樂、古典樂器和現代樂器。每位大獎得主將獲贈5000 美元獎學金，並在6 月 6 日（星期五）晚8 時，在音樂中心的 Ahmanson 劇院舉行的音樂中心聚光燈總決賽上，向現場觀眾大放異彩。

連以琳接受本報採訪表示，她生於音樂世家，伴隨音樂長大，從六歲開始向媽媽學習彈鋼琴，母親也是一位音樂家。但她自己更想學拉中提琴，但那時手太小，所以先從鋼琴學起。直到九歲時，媽媽給她買了一把中提琴。「我發現中提琴的琴聲更豐富多彩、更柔和動聽，立刻引起了共鳴，讓我順利從鋼琴過渡到中提琴；並使我找到了表演的樂趣，催生了登上舞台演出的願望。」此後，她每天都會練琴，通常2至4 小時，具體取決於日程安排、學校課程和周末假日。

除了音樂之外，連以琳還對醫學領域充滿熱情，尤其是研究認知神經心理學。她說，「神經心理學是社會的重要領域，我相信每種殘障都有一個不同的故事可供分享和研究。該領域的研究激發了我對生物學和健康科學的熱愛。」她希望以某種方式融合音樂和健康科學，因為兩者都在影響了她的生活，塑造了她的性格，開闢未來的道路，希望能幫助到周遭的人們。」

在學校裡，連以琳目前最喜歡的科目是生物學和心理學，她努力平衡學業和音樂，特別是經常有生物學作業和考試。「我盡量管理好時間，把練琴、排練、學習和研究都安排在日程裡，這樣就可以繼續在學校保持全A的成績。」

洛杉磯 古典樂 加州

上一則

華女找網絡內牙醫洗牙 多收700元帳單 客服：App未更新

下一則

加州百日咳迅速蔓延 對嬰幼兒尤其危險

延伸閱讀

洛杉磯上廁所巧遇潘妮洛普 李蒨蓉美貌被她認可

洛杉磯上廁所巧遇潘妮洛普 李蒨蓉美貌被她認可
電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬
直擊洛縣博覽會 農場動物園吸睛 活動持續到26日

直擊洛縣博覽會 農場動物園吸睛 活動持續到26日
徐永泰出新書「走岔的西伯利亞鐵路」

徐永泰出新書「走岔的西伯利亞鐵路」
好萊塢寒冬 紐森提7.5億拍攝製作稅收抵免

好萊塢寒冬 紐森提7.5億拍攝製作稅收抵免
珍妮佛安妮斯頓洛杉磯住家遭入侵 男被逮捕時她正在家

珍妮佛安妮斯頓洛杉磯住家遭入侵 男被逮捕時她正在家

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了