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ICE「動用一切執法資源」加大庇護城市突襲 讚加州合作

洛杉磯訊
川普政府執政的前100天里，ICE共逮捕6000多名非法移民。(KTLA5電視台)
川普政府執政的前100天里，ICE共逮捕6000多名非法移民。(KTLA5電視台)

移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)日前表示，如果庇護城市拒絕與聯邦執法部門合作，ICE將「動用一切執法資源」，加強對這些庇護城市的突襲力度；並讚揚加州當局最近配合聯邦執法，拘留無證移民。

據FOX報導，里昂斯最近就川普政府的大規模驅逐政策、以及相關議題發表看法，稱無論庇護城市的政策如何，ICE特工都將繼續追捕無證移民中的犯罪分子。

「庇護城市愈是加倍限制，我們就愈要加大執法力度。我們希望與各地政府合作，但如果他們不願與聯邦合作，不願與ICE合作，我們就會竭盡所能，動用一切執法資源部署該轄區，處理公共安全威脅問題。」里昂斯補充說，如果庇護城市不想合作，他們就會自己尋求方法解決問題。

里昂斯讚揚加州州長紐森（Gavin Newsom），因為後者最近表態，加州將與ICE合作。作為一個庇護州，加州通常不配合移民當局的執法行動，但紐森表示，加州願意與ICE合作，滿足其拘留請求。此前，FOX報導指出，一名無證移民因駕車過失殺人被定罪，將於7月19日出獄，比原定刑期提前六年多，此舉引發眾怒。對此，紐森稱，加州將配合ICE對這名無證移民繼續拘留。

里昂斯稱讚紐森的做法，表示當人們了解ICE正在處理的個案時，就會配合。並稱，該部門全面了解這些案件背後的細節，「地方政府與ICE合作，消除這些公共安全威脅，這是合乎常理的做法。」

ICE指出，在川普政府執政的前100天里，該機構共逮捕6000多名非法移民。里昂斯表示，該部門將繼續「清除最危險的無證移民個體」，他認為，當暴力幫派成員、性犯罪者和芬太尼毒販被驅逐出境時，沒有人能對此提出異議。「ICE正在保護社區，將公共安全威脅從社區中清除出去，保護我們的孩子。」

據悉，國會正在考慮撥款，將ICE特工擴充至1萬名。里昂斯稱，這筆資金將是改變局勢的關鍵。「我舉個例子，當聯邦特工在波士頓開展執法行動時，得知一些無證移民罪犯從監獄、法院和庇護管轄區釋放出來，這些地方沒有尊重聯邦的拘留請求，於是我們進行針對性執法。」里昂斯指出，但當特工執行這些行動的同時，又有更多無證移民罪犯被釋放。

ICE 非法移民 庇護

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