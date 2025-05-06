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翻轉加州 亞裔共和黨聯盟大會師

記者楊青╱洛杉磯報導
加州共和黨籍眾議員和2024年大選共和黨籍參選人2日參加「聯合起來，翻轉加州!」行動大集會。（記者楊青╱攝影）
加州共和黨籍眾議員和2024年大選共和黨籍參選人2日參加「聯合起來，翻轉加州!」行動大集會。（記者楊青╱攝影）

加州共和黨、洛杉磯地區共和黨團和加州亞裔共和黨聯盟2日大會師，共同發起「聯合起來，翻轉加州（United to flip California）!」行動，呼籲加州共和黨團與支持共和黨理念的民眾團結一致，以2026年中期選舉席位增加作為短期目標、最終實現加州翻紅。

視頻來源：記者楊青╱攝影

當天集會，除了現任的加州八位共和黨籍眾議員：第三區James Gallagher、第九區Heath Flora、34區Tom Lackey、59區陳立德（Phili Chen）、74區Laurie Davis、70區Tri Ta、71區Kate Sanchez、72區Diane Dixon等外，加州共和黨現任副主席John Park、洛杉磯共和黨主席Roxanne Hoge、洛杉磯共和黨黨鞭暨前亞凱迪亞市長April Verlato、亞凱迪亞市長關美滿、羅斯密市長Margret Clark、核桃市前市長秦振國、前加州共和黨主席暨前洛杉磯縣政委員安東諾維奇，前喜瑞都市長胡張燕燕、天普市議員陳祥寧、加州亞裔共和黨婦女聯盟主席黃趙企晨等出席。

亞裔共和黨聯盟發起人鄧洪律師主持當天活動。他表示，很多華人的政治理念和共和黨非常相近，要求重視教育，打擊犯罪，鼓勵創業，小政府，低稅收。但是過去多年，加州民主黨一黨獨大，政策極左，與很多華人的理念背道而馳。他表示，事實上過去至少15年，128個人主宰著加州人的命運，包括40名參議員和80名眾議員，還有州長、副州長和州務卿等八大員。很多華人因為某些政客也是華人而支持民主黨，但實際上民主黨很多做法與自己的理念相違背，競選時爭取華人的選票和資金，而當選後卻罔顧華裔選民的利益。

加州共和黨前主席James Gallagher發言表示，大家為美好夢想來到美國，但加州人卻發現他們的夢想越來越遠，生活的困境越來越大，企業被各種法規和稅務壓得不堪負荷；民眾要為社區安全擔心；孩子們被教育的不是美好的未來，而是各種垃圾教育充斥課堂。他呼籲加州共和黨團團結所有支持共和黨理念的民眾，讓加州重新回到正確的方向，重新發光發熱。

加州眾議員陳立德表示，目前加州議會只有20位共和黨人，現在的主要任務是要在議會擋住傷害到華人和亞裔利益的法案。策略是團結所有的共和黨議員，同時團結議會中立的民主黨人一起合作，否則現狀永遠不利共和黨理念。他認為，經過這些年，加州選民也在認真思考和改變當中，比如2024年11月大選加州議會增加了兩席共和黨人，都是在民主黨佔優勢的選區產生，意味著愈來愈多的選民在覺醒。

選區包括橙縣西敏寺的越裔眾議員Tri Ta表示，加州長期以來民主黨一黨獨大，但加州翻紅並非不可能，他舉例說，在2024年的大選中，他的選區60%選票投給了川普。

亞裔共和黨聯盟發起人鄧洪律師（左）和加州59區眾議員陳立德（右）在「聯合起來，翻...
亞裔共和黨聯盟發起人鄧洪律師（左）和加州59區眾議員陳立德（右）在「聯合起來，翻轉加州!」行動集會上。（記者楊青╱攝影）
加州共和黨籍眾議員和2024年大選共和黨籍參選人2日參加「聯合起來，翻轉加州!」...
加州共和黨籍眾議員和2024年大選共和黨籍參選人2日參加「聯合起來，翻轉加州!」行動集會。（記者楊青╱攝影）
加州共和黨籍眾議員和2024年大選共和黨籍參選人2日參加「聯合起來，翻轉加州!」...
加州共和黨籍眾議員和2024年大選共和黨籍參選人2日參加「聯合起來，翻轉加州!」行動大集會。（記者楊青╱攝影）
加州共和黨、洛杉磯地區共和黨團和加州亞裔共和黨聯盟2日大會師，共同發起「聯合起來...
加州共和黨、洛杉磯地區共和黨團和加州亞裔共和黨聯盟2日大會師，共同發起「聯合起來，翻轉加州!」行動。（記者楊青╱攝影）

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