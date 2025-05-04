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「五四」文學講座 夏露分享中越文學研究

記者楊青/洛杉磯即時報導
應北美南加州華人寫作協會和美西華人學會邀請，北京大學中越文學交流研究專家夏露博士26日在「五四」文學講座上專題演講《同源異流：中越文學悠久而密切的關係》。（記者楊青/攝影）
應北美南加州華人寫作協會和美西華人學會邀請，北京大學中越文學交流研究專家夏露博士26日在「五四」文學講座上專題演講《同源異流：中越文學悠久而密切的關係》。（記者楊青/攝影）

應北美南加州華人寫作協會和美西華人學會邀請，北京大學中越文學交流研究專家夏露博士，日前在「五四」文學講座上專題演講「同源異流：中越文學悠久而密切的關係」，提供中國與越南文化和文學交流研究的清晰脈絡。

目前為杜克大學東亞系訪問學者的夏露，近年專精中越文學比較研究。她表示，越南是中國山水相連的鄰邦，越南地理位置劃東南亞，但文化卻屬東亞漢文化圈。而東亞漢文化圈中，越南與中國歷史關係最密切，秦漢開始的中越宗藩關係，一直持續到1885年「中法條約」簽訂後。越南直至1919年才廢除科舉制度，漢字逐漸退出越南歷史舞台；但在1945年前，仍有不少文人用漢字創作詩歌、小說。

夏露表示，中國先秦詩歌、散文、漢賦等，在越南廣泛流傳。越南古代文學表現為兩個過程，第一是心向中國以便成長、強大的過程；但同時，越南文學也有離心過程，以便從內容到形式上，確立自己的民族文學價值。

越南文學的現代化過程中，中國文學影響力巨大。在法國人推行拉丁化字母過程中，越南先後有數百部中國古典小說和現代小說翻譯為現代越南文；魯郭茅巴老曹等中國現代文學巨匠的作品，都被越南譯介；港台金庸、瓊瑤作品在越南的翻譯，甚至早於在中國大陸的傳播。改革開放後，賈平凹、莫言、張賢亮等作家作品，也譯介到越南。

夏露表示，中國現當代對越南文學也有很多翻譯與研究。最突出的是1960年代越戰時期「南方來信」在中國的翻譯；夏露翻譯的《戰爭哀歌》，則為中國最近幾十年來出版的第一部越南長篇小說中譯本。

北美南加州華人寫作協會協會會長嚴筱意（右）和副會長劉榮文（左），向夏露（中）頒獎...
北美南加州華人寫作協會協會會長嚴筱意（右）和副會長劉榮文（左），向夏露（中）頒獎表達感謝。（北美南加州華人寫作協會提供）

越南 華人 東南亞

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