我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭稱一直在考慮繼任問題 暗示可能有多人競爭

樂團吉他手被射殺 警方對峙30分鐘 起因只為了樹

小心偽拖車 南加女車被盜+拆解 還要支付400拖車費

洛杉磯訊
監控畫面顯示，該女子車輛被一名男子駕駛的假冒拖車的偷走。（圖片來自KTLA電視台）
監控畫面顯示，該女子車輛被一名男子駕駛的假冒拖車的偷走。（圖片來自KTLA電視台）

KTLA電視台報導，南加州一女日前成為偽拖車詐騙受害者。雖然該女最終找回汽車，但關鍵零件已被偷走；而更離譜的是，該女還被迫支付額外拖車費用。

事件發生在4月30日，當天凌晨2時，一輛皮卡車停在塔札納（Tarzana）地區的受害人住所前，男嫌犯駕駛的這輛皮卡車搭載輪輔系統，可將受害人的車輛拖走。根據監控畫面，嫌犯將受害者的黑色轎車掛上皮卡車後，迅速駛離。

受害女表示，該皮卡車經過改裝，外觀看起來像處理違規停車的拖車，較難引起路人懷疑。

受害女說，當天早上，她如常準備開車上班，卻發現她的2010年款現代伊蘭特（Hyundai Elantra）轎車不翼而飛。她報警查詢，發現她的車輛未被拖到合法的扣車場。通過查看自家安裝的監控錄像，她發現偷車的過程被完整拍下，隨後便報案並申請警局立案調查。

當晚11時，警方在101號公路靠近坦帕大道（Tampa Avenue）旁發現她的車，並將其拖回扣車場。當她取回被偷走的車時，發現車輛已經遭拆解。

「我當時眼淚忍不住流下來」，她哽咽說，「他們偷走電池、催化轉換器和引擎歧管，還把車子弄得一團糟，凹陷不堪，當時我簡直不敢相信。」

讓該女更不滿的是，雖然她的車輛是被偷，但仍要支付400美元的扣車儲存和拖車費。她認為，這非常不公平，因為她的車從沒有被合法拖走，而是被竊賊盜取。

這起盜竊引發社區關注，受害人希望分享經歷，提醒居民在遭遇拖車時要保持警覺，要小心可能的偽拖車，並警惕陌生拖車車輛或在街上遊蕩的拖車司機。

加州 南加 Hyundai

上一則

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

延伸閱讀

別急著買房 加州六大城市房貸全比租金貴八成以上

別急著買房 加州六大城市房貸全比租金貴八成以上
加州大都會區 租房比買房便宜

加州大都會區 租房比買房便宜
美軍航艦杜魯門號傳事故 F/A-18E戰機和拖車落海

美軍航艦杜魯門號傳事故 F/A-18E戰機和拖車落海
房價飆+天災多 佛州、德州等「陽光帶」吸引力褪色

房價飆+天災多 佛州、德州等「陽光帶」吸引力褪色
12歲少女拼字大賽遭淘汰 家長怒告稱考題超出範圍

12歲少女拼字大賽遭淘汰 家長怒告稱考題超出範圍
MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢

四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢