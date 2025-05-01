七旬華人長者童心未泯 車行廢件變成龍貓蜘蛛俠

汽車輪胎改造成小黃人花盆。（記者張宏／攝影）

七旬長者在瑣碎日常裡展示童真製造童趣，在聖蓋博 市當地一家經營三十多年的華人 汽車修理廠把汽車零配件變廢為寶，用畫筆和巧思將其打造成樹上彩色小風車、花圃裡的花盆、小黃人、龍貓和蜘蛛俠裝飾物等。來自台灣的移民Richard傅經營汽車修理廠多年，他雖不善畫畫，卻在閒暇時把廢棄汽車零配件改造塗色，裝點周圍，不僅讓客人愉悅，且吸引往來民眾駐足拍照。

（影音來源：記者張宏）

人們對汽車修理廠的印象多是堆積板金輪胎等重工業產物，但是在聖蓋博Las Tunas大街和Charlotte道交界處的富華汽車修理廠則不同，廠門前的大樹上裝有宛如飛機螺旋槳一樣的風車，風吹過時風扇轉個不停，繽紛的色彩在陽光下閃閃發亮，宛如童話裡出現的飛機。花圃區域有輪胎做成的花盆、汽車零配件做成的小黃人等，園內還擺放著多個外形如易拉罐的廢棄汽車零配件，被塗成各種顏色，上面還有皮卡丘和龍貓等卡通形象，每個都標記著繪製的時間，如2021年或2022年，這些可愛的卡通形象瞬間讓汽車修理廠增添很多童趣。

這些妙趣橫生的汽車零配件改造都出自老闆Richard傅，他來自台灣，年已七旬，自1994年以來，已在這裡經營了31年。每天他都宛如家人一樣招呼來往的客人，這些客人多是十幾年或幾十年的老客人。Richard並不會畫畫，用他的話說都是「照貓畫虎」，卡通人物靈感多數來自外孫，每次都是先照著圖案描好，然後上色。雖沒有繪畫基礎，手法也不流暢，但是這份巧思和童真卻令人佩服。

當天Richard閒暇時，正在一個改造的白色汽車配件上畫蜘蛛俠。他說，外孫喜歡蜘蛛俠，所以他要做一個蜘蛛俠風扇給他。材料就是廢棄的汽車風扇，風一吹過就會轉動。他的汽車修理廠多年來積累很多廢棄汽車零配件，丟掉可惜，他就想著怎麼廢物利用。比如輪胎切割後做成裝飾底座，風扇和其他配件拼湊成一個帶螺旋槳的飛機風車等。