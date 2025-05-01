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洛杉磯高檔公寓屋主離奇遇害 兇手曾逐戶探門欲闖入

洛杉磯訊
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嫌犯曾挨家挨戶試圖強行闖入公寓樓多戶居民房間。（KTLA5電視台）
嫌犯曾挨家挨戶試圖強行闖入公寓樓多戶居民房間。（KTLA5電視台）

洛杉磯一棟高檔公寓樓日前發生離奇的兇殺案，一名男屋主在房間內被人殘忍殺害，現場血跡斑斑。監控視頻顯示，嫌犯曾挨家挨戶試圖強行闖入公寓樓多戶房間，行兇後持械在逃。截止發稿前，警方仍未掌握案件關鍵線索，居民惶恐不安，擔心兇手返回現場。

據KTLA5等媒體報導，案發在洛杉磯市山谷村（Valley Village）一幢高檔公寓樓，具體地址位於河濱大道（Riverside Drive）12600號街區的Ashton Sherman Village公寓。受害者確定為53歲的Menashe “Manny” Hidra，他住在該公寓五樓頂層。

被害人4月26日被發現在家中遇害，此前一位朋友報警，要求警方上門健康檢查，因為Hidra感染新冠肺炎在家休養。警察到達現場時，發現他倒在公寓地板上已不幸身亡。三天前的4月23日凌晨3時左右，住在謀殺現場樓下的居民Matthew Maxfield表示，曾聽到尖叫聲和有人大喊求救，「我被巨響驚醒，有東西摔碎，還有尖叫聲，我打電話給保安，之後報警。」

現場監控錄像顯示，23日凌晨3時前，一名男子試圖進入公寓另一層樓，警方認為此人極有可能就是這起兇殺案的犯罪嫌疑人。視頻顯示，4月23日至26日期間，這名男子出現在大樓樓梯間。畫面中的嫌疑人年齡30至40歲之間，是一名拉丁裔男性，他挨家挨戶試圖強行闖入多個公寓單元。

居民認為，案發那天，兇手進入五樓一間空置的房間，然後從那個陽台爬到受害者的陽台。大樓兩個陽台之間血跡斑斑的外牆照片，證實這些說法；另外還有一張照片，顯示通往出口樓梯間的門把手，同樣血跡斑斑，兇手可能在作案後從此處逃離現場。

一位居民表示，自己每天都會經過那些血跡「還在那里。」案件尚未破獲，住戶十分恐慌。據稱，公寓樓管理方未采取任何措施改善大樓安保，而且撤掉租戶張貼的嫌疑人照片。居民們還表示，他們曾多次向管理方投訴，稱數月來一直有外來人員住在樓頂，此外還抱怨安全門鎖損壞等問題。

案發後，公寓管理方在一封電子郵件中表示，「我們理解此類事件令人擔憂，我們向您保證，團隊正在全力配合。未來幾天，您可能會繼續看到警察在現場調查。」

洛市警局在一份新聞稿中指出，男性嫌疑人身高5呎6吋到5呎9吋之間，體重180至200磅，最後一次露面時身穿深色連帽夾克、白色襯衫和藍色牛仔褲，戴棒球帽。任何認出該嫌疑男子或掌握相關信息的人，請撥打818-374-9559聯繫洛市警局山谷分局。希望保持匿名者，可以撥打洛杉磯地區犯罪制止熱線 800-222-8477，或訪問www.lacrimestoppers.org。

公寓大樓兩個陽台之間，血跡斑斑的外墻照片（KTLA5電視台）
公寓大樓兩個陽台之間，血跡斑斑的外墻照片（KTLA5電視台）
洛杉磯高檔公寓樓屋主被殺，警方認為此人具有重大作案嫌疑。（KTLA5電視台）
洛杉磯高檔公寓樓屋主被殺，警方認為此人具有重大作案嫌疑。（KTLA5電視台）

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