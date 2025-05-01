我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學

5/7起國內航空旅行需有REAL ID 加州持有者僅55%

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯國際機場（LAX）和美國運輸安全管理局 (TSA) 提醒民眾，從5月7日（星期三）開始，所有18 歲及以上的航空旅客都需要持有REAL ID及其他可接受的身份證件才能登上美國國內的商用飛機。（TSA網站圖片）
洛杉磯國際機場（LAX）和美國運輸安全管理局 (TSA) 提醒民眾，從5月7日（星期三）開始，所有18 歲及以上的航空旅客都需要持有REAL ID及其他可接受的身份證件才能登上美國國內的商用飛機。（TSA網站圖片）

洛杉磯國際機場（LAX）和美國運輸安全管理局 (TSA) 提醒民眾，從5月7日（星期三）開始，所有18 歲及以上的航空旅客都需要持有REAL ID（全真駕照）及其他可接受的身份證件才能登上美國國內的商用飛機，但目前加州REAL ID持有者僅為55%。如身份無法得到驗證，可能會面臨飛機延誤、額外檢查，甚至不允許進入機場安檢區。

REAL ID是符合聯邦安全標準的州政府核發的駕駛執照或身分證，從立法到實施已有20年，終於將在美國各大機場執行。據CBS新聞數據分析，截至4月中，加州REAL ID持有者約55%，剩下的45%民眾可在加州DMV辦公室或線上申請REAL ID，詳情可登錄www.dmv.ca.gov/portal/driver-licenses-identification-cards/real-id/。

目前全國各大機場都張貼標誌，提醒公眾必須持有符合REAL ID標準的駕照或其他可接受的身份證明。TSA表示，REAL ID旨在提高駕照和身分證的可靠性和準確性，同時防範恐怖分子和其他人使用欺詐性身分來逃避安檢。要確定自己的加州駕照或身分證是否符合REAL ID標準，查看右上角是否有熊+星。此影像的存在表示該憑證符合REAL ID標準。

奧克蘭國際機場TSA聯邦安全主管James Adams表示，除了REAL ID，TSA還提供一系列可接受的身份證明形式，如美國護照或護照卡、任何政府簽發的護照、國土安全部可信旅行者卡（如Global Entry或SENTRI card）、現役和退役軍人身份證，包括發給家屬的身份證、任何联邦認可的部落頒發的身份證及運輸工人身份證明（Transportation Worker Identification Credential）。

如沒有攜帶有效的身份證件，TSA官員可能會要求旅客完成身份驗證流程，其中包括收集旅客姓名和當前地址等資訊以確認身分。如果身分得到確認，將被允許進入安檢。如選擇不提供可接受的身份證明、拒絕配合身份驗證流程或無法確認身份，將不被允許進入安檢區。如身分證件已過期，對於上述身分證明形式，TSA目前接受有效期限最長為兩年的過期身分證件。

加州 護照 洛杉磯國際機場

上一則

住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

延伸閱讀

REAL ID即將上路 這些TSA認可證件也能搭機

REAL ID即將上路 這些TSA認可證件也能搭機
住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘
加州律師考試AI爭議延後放榜 考生不滿

加州律師考試AI爭議延後放榜 考生不滿
加州大都會區 租房比買房便宜 尤其是靠海區

加州大都會區 租房比買房便宜 尤其是靠海區
加州大都會區 租房比買房便宜

加州大都會區 租房比買房便宜
「神奇數字」雖持平 加州居民退休前景並未更樂觀

「神奇數字」雖持平 加州居民退休前景並未更樂觀

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
白鹿「臨江仙」6大看點 于正放話「全新物種」挑戰今年第一

白鹿「臨江仙」6大看點 于正放話「全新物種」挑戰今年第一