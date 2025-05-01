5/7起國內航空旅行需有REAL ID 加州持有者僅55%

洛杉磯國際機場（LAX）和美國運輸安全管理局 (TSA) 提醒民眾，從5月7日（星期三）開始，所有18 歲及以上的航空旅客都需要持有REAL ID及其他可接受的身份證件才能登上美國國內的商用飛機。（TSA網站圖片）

洛杉磯國際機場 （LAX）和美國運輸安全管理局 (TSA) 提醒民眾，從5月7日（星期三）開始，所有18 歲及以上的航空旅客都需要持有REAL ID（全真駕照）及其他可接受的身份證件才能登上美國國內的商用飛機，但目前加州 REAL ID持有者僅為55%。如身份無法得到驗證，可能會面臨飛機延誤、額外檢查，甚至不允許進入機場安檢區。

REAL ID是符合聯邦安全標準的州政府核發的駕駛執照或身分證，從立法到實施已有20年，終於將在美國各大機場執行。據CBS新聞數據分析，截至4月中，加州REAL ID持有者約55%，剩下的45%民眾可在加州DMV辦公室或線上申請REAL ID，詳情可登錄www.dmv.ca.gov/portal/driver-licenses-identification-cards/real-id/。

目前全國各大機場都張貼標誌，提醒公眾必須持有符合REAL ID標準的駕照或其他可接受的身份證明。TSA表示，REAL ID旨在提高駕照和身分證的可靠性和準確性，同時防範恐怖分子和其他人使用欺詐性身分來逃避安檢。要確定自己的加州駕照或身分證是否符合REAL ID標準，查看右上角是否有熊+星。此影像的存在表示該憑證符合REAL ID標準。

奧克蘭國際機場TSA聯邦安全主管James Adams表示，除了REAL ID，TSA還提供一系列可接受的身份證明形式，如美國護照 或護照卡、任何政府簽發的護照、國土安全部可信旅行者卡（如Global Entry或SENTRI card）、現役和退役軍人身份證，包括發給家屬的身份證、任何联邦認可的部落頒發的身份證及運輸工人身份證明（Transportation Worker Identification Credential）。

如沒有攜帶有效的身份證件，TSA官員可能會要求旅客完成身份驗證流程，其中包括收集旅客姓名和當前地址等資訊以確認身分。如果身分得到確認，將被允許進入安檢。如選擇不提供可接受的身份證明、拒絕配合身份驗證流程或無法確認身份，將不被允許進入安檢區。如身分證件已過期，對於上述身分證明形式，TSA目前接受有效期限最長為兩年的過期身分證件。