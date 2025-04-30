顛覆認知 研究發現常吃雞鴨增加罹癌與死亡風險

營養師建議消費者可選擇有機雞肉。（取自好市多官網）

NewsNation報導，根據發表於「營養素期刊」（journal Nutrients）的最新研究，食用禽肉與某些癌症 及死亡風險升高有關。國家腸胃病研究所（National Institute of Gastroenterology）研究人員發現，每周食用超過300克禽肉者，死亡率比每周食用少於100克的人高27%，男性此一數據更高，達61%。

研究人員對超過4800名中年人進行此項為期19年的研究，收集參與者飲食、生活習慣、醫療史、身高和體重等數據。在研究期間死亡的1028名參與者中，白肉占其每周肉類攝入量約41%。研究還發現，每周食用200克禽肉會使罹患腸胃道癌症風險增加65%。

對此研究，營養學家兼廚師洛文（Shelley Loving）表示，「我認為其他肉類對健康的危害，比雞肉大得多。」她表示，人們的擔憂，可能不僅在雞肉本身，還在雞肉生產和準備方式，如烹飪和加工過程使用的油等。「我會買酪梨 油、椰子油或特級初榨橄欖油，這些都是健康脂肪良好來源。民眾應避免精煉油如植物油、大豆油與菜籽油等，這些油的加工方式容易引發炎症。

她鼓勵消費者選擇高品質雞肉，如有機雞肉或放山雞，同時學會仔細閱讀食品標籤。「買雞的時候，盡量買品質好的。多花點錢買有機、放養的雞肉。我們不希望雞飼料和雞本身添加任何東西」。