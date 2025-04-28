加州理工學院 多華生獲國家科學研究院研究獎學金

圖為Caltech學生在實驗室參與研究課題。（Caltech官網）

加州 理工學院（Caltech）消息，加州理工學院有21名大學生與14名現任及即將入學的研究生，榮獲美國國家科學基金會（NSF）頒發2025年研究生研究獎學金，其中包括多位華裔 學生。NSF指出，該獎學金為期三年，目的是資助申請者學習，以確保美國科學與工程人才隊伍的品質、活力與實力。

加州理工學院研究生院院長David Chan表示，NSF研究生研究獎學金，是全美最具聲望的職涯初期科學家與工程師獎學金之一，他祝賀所有獲獎的加州理工學生，獲獎是對他們研究潛力的強力肯定。他補充，今年競爭尤為激烈，名額減少50%，創15年來新低。這些獎學金讓學生在研究上擁有更大的自由與靈活性，可以探索大膽且具風險的研究項目，不再過度依賴其指導教授的專案經費。

獲得2025年獎學金的加州理工學院的大學生中，有多位華裔，包括Yiyi Cai、Chu Xin Cheng、Catherine Deng、Sophia Wu及Luke Zhou等。

獲得2025年獎學金的現任及即將入學的加州理工學院華裔研究生，有計算與數學科學專業Richard Chen，以及化學工程專業的Jason Zhang。