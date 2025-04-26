洛杉磯用AI開罰公車專用道駕駛 1個月違規罰單9700張

洛杉磯利用人工智慧（AI）開罰公車專用道違規行為成效驚人。（CBS）

NewsBreak報導，洛市利用人工智慧 （AI ）開罰公車專用道駕駛違規成效驚人。根據洛杉磯 交通局（LA Department of Transportation，LADOT）最新數據，在兩條地鐵巴士路線上安裝的人工智慧攝影機鏡頭，第二個月對違規停靠公車專用道或公車站的駕駛開出超過9700張罰單，比首月增長77%。過去用警務人員進行人工執法，每月平均僅發出570張相關罰單。

該計畫由洛杉磯捷運（Metro）和洛市交通局共同推行，旨在保持公車專用道暢通，提升公車服務效率與安全。這套AI執法系統由舊金山Hayden AI公司開發，耗資1050萬美元。該系統通過車載攝影機檢測違規，由交通官員審核後發出罰單。每張罰單罰款293美元，低收入駕駛可分期付款，罰款收入的75%歸捷運，25%歸洛市交通局。

目前該系統僅安裝於Wilshire大道（Wilshire Blvd. Route 720）和拉布瑞亞路（La Brea Avenue，Route 212）公車上，這些路線覆蓋市中心、好萊塢（Hollywood）和聖塔蒙尼卡（Santa Monice）等洛市高密度、擁堵的區域。

支持者表示，此計畫通過減少並排停車和違規停靠提升安全性，這些違規行為會迫使公車駛入其他車道，增加事故風險。庫爾富（Culver）市長歐布萊恩（Dan O'Brien）說︰「你可能只是想暫時並排停車，但這對其他人來說是種不便，也讓他們面臨風險。」該市目前已加入洛市與其他多個美國城市行列，利用AI攝像執法應對交通違規。