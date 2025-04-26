州眾議員女性影響力獎 12菁英實至名歸

加州第49選區眾議員方樹強26日在聖瑪利諾社區中心為12位不同領域表現出色的女性頒發年度女性影響力獎（Women Impact Awards）。（記者張宏／攝影）

加州眾議員 第49選區年度「女性影響力獎」（Women Impact Awards）頒獎典禮26日在聖瑪利諾 社區中心舉行，12位在不同領域表現出色的女性獲獎，其中聖瑪利諾華人周念滋（Jennet Chow）榮膺「年度女性獎」，她在伊頓野火爆發後開放她的企業資源協助賑災幫助了許多個家庭。

選區眾議員方樹強（Mike Fong )表示，今年入選的女性都實至名歸，其中周念滋榮膺「年度女性獎」，她在伊頓野火後竭盡全力為社區服務，開放她的企業為社區提供資源，確保政府能夠將資源送到受野火影響的家庭手中，幫助到巴沙迪那和聖蓋博 谷地區的數百個家庭。羅斯密商會的CEO冉瑞宜（Ray Jan）獲得「年度最具影響力女性」稱號，她在聖蓋博谷和羅斯密社區服務多年，為羅斯密市的商業和經濟發展活動做出重要貢獻。他們相識超過十年，冉瑞宜在社區表現活躍，一路見證她為社區所做的服務和展現的領導力。

周念滋表示，她在聖瑪利諾長大，但沒想到有一天會在聖瑪利諾社區中心接受年度女性獎。從小媽媽就言傳身教要與人為善，幫助有需要的人。因此在伊頓野火爆發後，她和公司積極給需要幫助的家庭提供各種援助，從嬰兒床到嬰兒服裝，任何他們需要的東西。她從事時尚產業，生產美麗的商品，同時也傳遞人性的真善美。在野火發生後，他們組織250名義工和收到數千筆捐款，幫助當地1300多個有需要的家庭。「生命短暫的令人心碎，但是我們為他人展現的形象是有意義和持久的，這就是我們留給後人最寶貴的遺產。」

羅斯密商會CEO冉瑞宜（Ray Jan）獲得商業與創業獎，她在商會服務多年，積極參與和舉辦各種活動幫助本地商家。她表示，南加社區經歷疫情和野火等各種考驗，社區經濟關係到每個人的生活，希望大家都能支持本地商家，每個人都是社區的一份子，她呼籲大家線下購物，用實際行動幫助本地商家。