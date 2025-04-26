華航榮膺國際航空機上服務三項獎

中華航空獲頒「Onboard Hospitality」雜誌「最佳機上特色餐或產品 (Best Onboard Special Meal or Product)」大獎。（華航圖片）

中華航 空（China Airlines）一舉榮獲三項國際航空機上服務權威大獎，分別為全球專業航空雜誌「PAX International」讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包 (Best Business Class Amenity Asia)」和「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包 (Best Premium Economy Class Amenity Asia)」雙料殊榮，以及獲頒「Onboard Hospitality」雜誌「最佳機上特色餐或產品 (Best Onboard Special Meal or Product)」大獎，展現華航持續優化機上服務、致力提升旅客飛行體驗，深獲國際一致讚譽。

「PAX International」雜誌匯集全球讀者及專業評審，共同評鑑年度最佳航空公司。華航此次獲獎的機上旅行包，豪華商務艙與潮流奢華品牌MOSCHINO跨界合作，兼具實用性及時尚感；豪華經濟艙則攜手加拿大 休閒品牌Roots，營造溫馨質感風格。從包款至內容物均以環保材質構思，融合企業永續理念，突顯華航在機上服務產品的創新及用心，於全球眾多代表性航空公司中，以最高評價脫穎而出贏得雙項肯定。

「Onboard Hospitality」為國際指標性的航空專業雜誌，華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」的機上餐點，秉持健康生活與永續飲食理念，為旅客呈現高空純淨的蔬食饗宴，拿下「最佳機上特色餐或產品」大獎。

全新登場的春季菜單中，豪華商務艙/商務艙推出「沙嗲猴頭菇椰香飯」、豪華經濟艙及經濟艙則精選「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」，用最新鮮的季節性蔬菜、豆類與穀物，邀請旅客享用大自然的餽贈，展現蔬食料理也能色香味俱全的極致美食。