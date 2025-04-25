我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

第1人…威州法官遭FBI逮捕 被控妨礙抓移民

假冒外送員阿罕布拉探風 三嫌入室行竊落網

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
監視器畫面顯示，一名女子穿著黑色連帽衫，手持紙袋站在住戶門前，假扮Uber Eats外送員探查屋內是否有人。警方指出，該女子為住宅行竊集團成員之一。（Alhambra_police提供畫面）
監視器畫面顯示，一名女子穿著黑色連帽衫，手持紙袋站在住戶門前，假扮Uber Eats外送員探查屋內是否有人。警方指出，該女子為住宅行竊集團成員之一。（Alhambra_police提供畫面）

洛杉磯阿罕布拉市（Alhambra）警方日前逮捕三名涉嫌入室行竊的嫌犯，其中一人假扮外送員，先行探查屋內是否有人，再通知同夥作案。據FOX11、KTLA5報導，三人已被警方依住宅竊盜罪送辦，案件仍在進一步調查中。

警方表示，案發當時，一名女子身穿Uber Eats制服，出現在Balzac街3300號街區，聲稱要送DoorDash餐點，詢問住戶是否下單。而該女子並非來送餐，而是藉此確認屋內是否有人。當她發現屋內無人後，便傳訊通知同夥來入室行竊，自己則留在門口佯裝外送員望風。兩名共犯翻牆進入住宅後強行開門，準備偷竊屋內財物。然而，就在他們動手之際，發現警員已趕抵現場，便企圖藏匿。

女子一度試圖用簡訊通報屋內同夥警察來了，但為時已晚。阿市警方帶著警犬Doggo及巴沙迪那（Pasadena）警局K9單位，迅速封鎖周邊區域，最終成功將三名嫌犯逮捕歸案。

三人分別為來自艾辛諾湖（Lake Elsinore）的Kennisha Powell、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的Dejon Brown，以及洛市的Jerry Mullens。警方已將三人以住宅竊盜罪名送辦，並將調查他們是否涉及其他類似案件。當局也呼籲居民提高警覺，若發現可疑人物或行為，立即通報警方，以共同維護社區安全。

鮑爾 阿罕布拉 洛杉磯

上一則

好市多金條成為黃金投資者入門首選

下一則

國會擬削減白卡福利 橙縣居民敦促議員維護弱勢

延伸閱讀

外送員送餐至成大宿舍 摸走男大生炸雞 被捕承認已吃完

外送員送餐至成大宿舍 摸走男大生炸雞 被捕承認已吃完
對遊民伸援 德州外送員反遭刺十多刀：我以為死定了

對遊民伸援 德州外送員反遭刺十多刀：我以為死定了
遇入室盜竊 9歲女孩助警3分鐘捉賊

遇入室盜竊 9歲女孩助警3分鐘捉賊
遇入室盜竊 9歲女孩這麼做 助警3分鐘捉賊

遇入室盜竊 9歲女孩這麼做 助警3分鐘捉賊
3賊高喊LAPD闖民宅 被屋主持槍嚇退

3賊高喊LAPD闖民宅 被屋主持槍嚇退
「美國夢魘」入室性侵犯 遭判2個無期徒刑

「美國夢魘」入室性侵犯 遭判2個無期徒刑

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
該處房屋最終以加價108萬美元的價格成交。（受訪者提供）

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

2025-04-21 21:15

超人氣

更多 >
12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案

從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案
專業修繕工：家裡換掉2裝置 水費一年少繳240元

專業修繕工：家裡換掉2裝置 水費一年少繳240元