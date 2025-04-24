我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州野火釀空氣汙染 紐約市警告逾千萬人不要外出

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實

「我只要錢不要命」南加少年幫1日瘋搶5家便利店

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
嫌犯身穿灰色連帽上衣，手持疑似槍枝，對著收銀員並高聲威脅「我只要錢」，其餘共犯則站在櫃檯外伺機行動。（取自ABC7電視台畫面）
嫌犯身穿灰色連帽上衣，手持疑似槍枝，對著收銀員並高聲威脅「我只要錢」，其餘共犯則站在櫃檯外伺機行動。（取自ABC7電視台畫面）

洛杉磯縣五家7-Eleven便利商店於18日接連遭同一團夥持槍搶劫。犯嫌駕駛一輛偷竊的轎車，自凌晨至晚間在洛杉磯市、巴沙迪那（Pasadena）及鮑爾溫公園市（Baldwin Park）等地流竄作案，時間跨度近20小時，犯案手法如出一轍。目前仍有一名嫌犯在逃，警方呼籲民眾提供線索。

視頻：LAPD監控，後製：記者張庭瑜

據FOXLA、CBSLA、ABC7與Pasadena Star News等多家媒體報導，整起案件自當天凌晨1時開始，至下午11時許收場。警方指出，嫌犯共犯下五起7-Eleven持槍搶案，所用交通工具為一輛藍色現代Sonata轎車。犯案期間，一人留守車內，其餘成員持一把附長彈匣的藍鋼手槍進入店內，脅迫店員奪取現金。

監視器畫面顯示，一名身穿灰色連帽上衣的嫌犯持槍指向收銀員，多次喊道：「放輕鬆，我不想殺你，我只要錢」（Relax, I don't wanna kill you, I just want the money）。其餘共犯則守在店門口，掩護持槍嫌犯翻越櫃檯，闖入收銀區搜刮財物。

當晚約9時50分，嫌犯在阿罕布拉市（Alhambra）企圖犯下第六起搶案時，被當地警方發現並展開追捕。追緝過程中，有兩人從車內跳出逃逸，駕駛則在南洛杉磯一處死巷遭逮。警方當場拘捕三人，包括21歲男子Jacuri Tobias及兩名年僅15歲與17歲的青少年。三人目前已被拘留，面臨搶劫等多項指控；一名嫌犯在逃，警方追緝中。據悉，嫌犯所持槍枝具有高度殺傷力，可能已在追捕過程中被丟棄，或仍掌握在在逃嫌犯手中，目前尚未尋獲。

當日五起搶案發生時間與地點依序為：首宗案件於凌晨2時45分發生在洛杉磯市西華盛頓街（West Washington Boulevard）1200號街區；隨後於凌晨3時05分，在同市格蘭岱街（Glendale Boulevard）1500號街區發生第二起搶案。約一小時後，凌晨4時43分，第三宗案件轉至巴沙迪那市羅斯密街（Rosemead Avenue）200號街區；僅隔約半小時，凌晨5時09分，嫌犯又在鮑爾溫公園市貝斯街（Bess Avenue）12900號街區犯下第四起搶案。當日下午8時46分，最後一宗搶案發生於洛杉磯市天普街（West Temple Street）3500號街區。

洛縣警察局也呼籲，若有其他知情者或潛在受害人，請聯繫Rampart分局搶劫組探員Jose Hidalgo，電話213-713-2932，或匿名致電洛杉磯地區犯罪舉報熱線800-222-8477提供線索。

洛杉磯縣五家7-Eleven便利商店18日遭武裝搶劫，犯案地點涵蓋洛杉磯市、巴沙...
洛杉磯縣五家7-Eleven便利商店18日遭武裝搶劫，犯案地點涵蓋洛杉磯市、巴沙迪那與鮑爾溫公園市等。（取自ABC7電視台畫面）

洛杉磯 鮑爾 Boulevard

上一則

華男涉詐欺集資 遭ICE逮捕 可能被遣返

延伸閱讀

LA空氣汙染嚴重 名列全美城市榜首

LA空氣汙染嚴重 名列全美城市榜首
營業28年 Saks Fifth Avenue百貨金山店5/10永久關門

營業28年 Saks Fifth Avenue百貨金山店5/10永久關門
金卡戴珊近10年前遭持槍搶劫 數名七旬搶匪將受審

金卡戴珊近10年前遭持槍搶劫 數名七旬搶匪將受審
專盯年長者 送假項鍊偷真珠寶 洛杉磯已140起

專盯年長者 送假項鍊偷真珠寶 洛杉磯已140起
26日南加合唱聯演 18唱團接力獻藝

26日南加合唱聯演 18唱團接力獻藝
南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶

南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶

熱門新聞

好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50

超人氣

更多 >
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他
賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了

賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦