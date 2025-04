「我只要錢不要命」南加少年幫1日瘋搶5家便利店

嫌犯身穿灰色連帽上衣,手持疑似槍枝,對著收銀員並高聲威脅「我只要錢」,其餘共犯則站在櫃檯外伺機行動。(取自ABC7電視台畫面)

洛杉磯 縣五家7-Eleven便利商店於18日接連遭同一團夥持槍搶劫。犯嫌駕駛一輛偷竊的轎車,自凌晨至晚間在洛杉磯市、巴沙迪那(Pasadena)及鮑爾 溫公園市(Baldwin Park)等地流竄作案,時間跨度近20小時,犯案手法如出一轍。目前仍有一名嫌犯在逃,警方呼籲民眾提供線索。

視頻:LAPD監控,後製:記者張庭瑜

據FOXLA、CBSLA、ABC7與Pasadena Star News等多家媒體報導,整起案件自當天凌晨1時開始,至下午11時許收場。警方指出,嫌犯共犯下五起7-Eleven持槍搶案,所用交通工具為一輛藍色現代Sonata轎車。犯案期間,一人留守車內,其餘成員持一把附長彈匣的藍鋼手槍進入店內,脅迫店員奪取現金。

監視器畫面顯示,一名身穿灰色連帽上衣的嫌犯持槍指向收銀員,多次喊道:「放輕鬆,我不想殺你,我只要錢」(Relax, I don't wanna kill you, I just want the money)。其餘共犯則守在店門口,掩護持槍嫌犯翻越櫃檯,闖入收銀區搜刮財物。

當晚約9時50分,嫌犯在阿罕布拉市(Alhambra)企圖犯下第六起搶案時,被當地警方發現並展開追捕。追緝過程中,有兩人從車內跳出逃逸,駕駛則在南洛杉磯一處死巷遭逮。警方當場拘捕三人,包括21歲男子Jacuri Tobias及兩名年僅15歲與17歲的青少年。三人目前已被拘留,面臨搶劫等多項指控;一名嫌犯在逃,警方追緝中。據悉,嫌犯所持槍枝具有高度殺傷力,可能已在追捕過程中被丟棄,或仍掌握在在逃嫌犯手中,目前尚未尋獲。

當日五起搶案發生時間與地點依序為:首宗案件於凌晨2時45分發生在洛杉磯市西華盛頓街(West Washington Boulevard )1200號街區;隨後於凌晨3時05分,在同市格蘭岱街(Glendale Boulevard)1500號街區發生第二起搶案。約一小時後,凌晨4時43分,第三宗案件轉至巴沙迪那市羅斯密街(Rosemead Avenue)200號街區;僅隔約半小時,凌晨5時09分,嫌犯又在鮑爾溫公園市貝斯街(Bess Avenue)12900號街區犯下第四起搶案。當日下午8時46分,最後一宗搶案發生於洛杉磯市天普街(West Temple Street)3500號街區。